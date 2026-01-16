Datum představení a vydání iPhone 18 Pro: Kdy dorazí nejočekávanější mobily letoška?

Ačkoliv se teprve nedávno zlepšila dostupnost iPhonů 17 (Pro) a jejich sehnání tak už není tak problematické, fanouškovský svět Applu už nyní začíná pomalu řešit datum představení a vydání iPhone 18 Pro. Tyto žhavé novinky totiž odhaluje čím dál tím víc úniků a vzhledem k tomu, že právě Pro řada je v posledních letech suverénně nejsledovanější řadou iPhonů, potažmo pak mobilních telefonů obecně, nelze se absolutně divit tomu, že se na ní leckdo těší. Kdy tedy dorazí? Pojďme se na to podívat v našem harmonogramu.
Datum představení a vydání iPhone 18 Pro
Kalendář mluví jasně a Apple je v tomto směru vzhledem k předešlým rokům, ale i tomu, že potřebuje své telefony dostat v září na trh co nejdřív s ohledem na blížící se Vánoce, docela čitelný. Už nyní se tak dá proto předpokládat (a v redakci jsme přesvědčeni o tom, že se tak na 99 % skutečně stane), že:
- 25. nebo 26. srpna – Apple rozešle pozvánky na Keynote
- 8. nebo 9. září (pravděpodobněji 9.) – Datum představení iPhone 18 Pro a iPhone Fold
- 11. září – Start předobjednávek iPhone 18 Pro a všech ostatních čerstvě představených Apple novinek
- 18. září – Start prodejů iPhone 18 Pro a všech ostatních čerstvě představených Apple novinek
Pokud by se tento harmonogram uskutečnil, Apple by dostal telefony na trh víceméně ve stejném časovém období jako tomu bylo loni, což se mu vzhledem k vynikajícím prodejům náramně osvědčilo. Určitý otazník sice může leckdo spatřovat nad startem předobjednávek 11. září, jelikož se jedná o smutné výročí útoku na WTC v New Yorku teroristy, nicméně jelikož se bude jednat vlastně jen o spuštění něčeho na webu a nikoliv nějakou zásadnější akci typu prezentace, nejspíš Applu toto datum vadit nebude. A jak to letos na podzim vidíte vy? Věříte tomuto harmonogramu, potažmo plánujete nákup některé z novinek?