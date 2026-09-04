Spočítali jsme cenu iPhone Ultra pro Česko. Tohle je podle nás nejpravděpodobnější částka

Včera se na internetu objevil jeden z doposud nejzajímavějších úniků souvisejících s chystaným iPhonem Ultra. Egyptský Vodafone totiž předčasně zveřejnil cenu iPhone Ultra ve svém internetovém obchodě. Cena 155 750 egyptských liber. Pokud bychom tuto částku jednoduše převedli podle aktuálního kurzu na dolary, vyjde nám cena přes 3000 dolarů, což zní skutečně šíleně. Jenže přesně takhle podle nás nemá smysl nad cenou novinky přemýšlet.
Egypt je totiž z pohledu cen elektroniky poměrně specifickým trhem a tamní ceny iPhonů jsou výrazně vyšší než například v USA. Mnohem zajímavější je proto podívat se, kolik u stejného operátora stojí současný iPhone 17 Pro, zjistit cenový rozdíl mezi ním a iPhonem Ultra a tento rozdíl následně aplikovat na oficiální ceny Applu v USA, Německu a České republice. A přesně to jsme udělali.
iPhone Ultra je podle úniku o 75 % dražší než iPhone 17 Pro
Vodafone Egypt v současnosti prodává iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm za 88 799 egyptských liber. Uniklá cena iPhonu Ultra je 155 750 egyptských liber. Pokud tedy obě částky porovnáme, dostaneme se na koeficient přibližně 1,754. Jinými slovy, iPhone Ultra je podle uniklé egyptské cenovky zhruba o 75,4 % dražší než současný iPhone 17 Pro. A právě tento údaj je podle nás podstatně zajímavější než samotných 155 750 EGP. Egyptské daně, dovozní náklady a celková situace na tamním trhu totiž ovlivňují cenu obou telefonů. Vzájemný cenový rozdíl mezi nimi nám proto může napovědět mnohem víc o tom, kam Apple s cenou svého prvního skládacího iPhonu míří. Pokud stejný poměr aplikujeme na oficiální ceny iPhonu 17 Pro na jednotlivých trzích, začnou nám vycházet překvapivě uvěřitelné částky.
|Trh
|iPhone 17 Pro
|+75,4 %
|Náš odhad ceny iPhone Ultra
|USA
|1 099 dolarů
|1 928 dolarů
|1 999 dolarů
|Německo
|1 299 eur
|2 279 eur
|2 299 eur
|Česko
|32 990 Kč
|57 865 Kč
|57 990 Kč
Samozřejmě neočekáváme, že Apple vezme kalkulačku a skutečně v každé zemi vynásobí cenu iPhonu 17 Pro číslem 1,754. Apple pracuje s vlastními cenovými hladinami, kurzem měn, daněmi a v neposlední řadě také s klasickými „baťovskými“ cenami. Výsledek výpočtu je proto potřeba zaokrouhlit na částku, která odpovídá tomu, jak Apple své produkty běžně naceňuje.
Cena iPhone Ultra v ČR je 57 990 Kč
Právě proto nám jako nejpravděpodobnější česká cena vychází 57 990 Kč. Samotný matematický výpočet podle egyptského rozdílu totiž končí na zhruba 57 865 Kč, takže 57 990 Kč je z pohledu cenotvorby Applu velmi logická částka. Druhou možností je podle nás 59 990 Kč, pokud se Apple rozhodne evropskou cenu nastavit o něco výš. Podobně zajímavě to vychází také v USA. Současný iPhone 17 Pro začíná na 1 099 dolarech a po aplikování egyptského poměru se dostáváme přibližně na 1 928 dolarů. Cena 1 999 dolarů proto působí jako naprosto přirozená hranice, na které by Apple mohl iPhone Ultra postavit. Ostatně i další současné odhady se pohybují kolem hranice dvou tisíc dolarů, byť například TrendForce očekává start spíše mezi 2 099 až 2 299 dolary.
V Německu pak stejným způsobem vychází z ceny 1 299 eur za iPhone 17 Pro částka přibližně 2 279 eur. I zde se tedy nabízí velmi typická cenovka Applu ve výši 2 299 eur. Zajímavé navíc je, že egyptský únik není jediným vodítkem. Objevil se také údaj z Austrálie, podle kterého má iPhone Ultra stát 3 699 australských dolarů, zatímco iPhone 17 Pro tam začíná na 1 999 australských dolarech. Rozdíl je v tomto případě dokonce zhruba 85 %. Oba úniky tedy ukazují stejným směrem a to, že iPhone Ultra nebude o pár stovek dolarů dražším iPhonem Pro. Apple jej zřejmě cenově postaví do úplně jiné kategorie. Pokud bychom si tedy měli pár dní před představením iPhone Ultra vsadit na konkrétní ceny, naše peníze bychom dali na 1 999 dolarů v USA, 2 299 eur v Německu a 57 990 Kč v České republice. U české ceny bychom jako druhou nejpravděpodobnější variantu viděli 59 990 Kč.
Je samozřejmě důležité dodat, že jde stále pouze o náš výpočet založený na uniklé ceně Vodafonu a současných oficiálních cenách Applu. Samotný Apple cenu iPhonu Ultra zatím neoznámil a ostatně oficiálně nepotvrdil ani samotný název telefonu. Pokud je však údaj 155 750 EGP skutečný a odpovídá finální ceně pro egyptský trh, máme díky němu podle nás zatím nejlepší představu o tom, kolik si Apple za svůj první skládací iPhone řekne.