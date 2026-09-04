Apple ještě iPhone Ultra ani nepředstavil, konkurence už chce jeho technologii. Má vyřešit největší problém skládaček

Není žádným tajemstvím, že Apple vstupuje na trh se skládacími telefony docela pozdě. Vždyť zatímco Samsung prodává podobná zařízení už několik generací a upřímně řečeno na tomto poli ušel neskutečný kus cesty, první skládací iPhone Ultra bychom měli vidět až příští týden. Čím dál tím víc se však zdá, že čekání mělo svůj dobrý důvod. Apple se totiž podle zákulisních informací podařilo naprosto zásadně potlačit jeden z největších nedostatků současných skládaček ve formě viditelného ohybu uprostřed displeje. A to podle dostupných informací tak zásadně, že jeho řešení se nyní chystá převzít i konkurence.
S informacemi přišly jako první zdroje asijského portálu The Elec, podle kterých plánují Google, Oppo a Vivo už v příštím roce použít ve svých skládacích smartphonech technologii ultra-tenkého skla UTG inspirovanou právě konstrukcí iPhone Ultra. Nejde přitom jen o samotné použití UTG, které u skládaček rozhodně není ničím novým. Zásadní je totiž hlavně způsob, jakým jej má Apple použít.
Současné skládací telefony typicky používají jednu vrstvu ultra-tenkého skla, avšak iPhone Ultra má podle dostupných informací využívat hned dvě vrstvy UTG, mezi kterými bude samotný displej. Ten díky tomu nebude přímo vystaven působení mechanismu pantu. Mechanické namáhání při otevírání a zavírání se tak má rozložit mezi několik vrstev namísto toho, aby se koncentrovalo do jednoho místa, přičemž výsledkem má být nejen vyšší odolnost, ale především výrazně méně viditelný ohyb uprostřed displeje. Právě ten je dodnes patrný i u nejmodernějších skládacích telefonů.
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Apple měl odstranění ohybu pracovat několik let a některé zdroje dokonce tvrdily, že jeho cílem byl prakticky úplně rovný displej bez viditelného přehybu. Novější informace jsou trochu opatrnější a hovoří spíš o téměř neviditelném ohybu, jehož hloubka má být údajně menší než 0,15 mm, což je takřka zanedbatelné. Pokud jste totiž už nějakou „skládačku“ drželi v ruce a hráli jste si s ní, pak mi jistě dáte za pravdu, když řeknu, že její ohyb byl podstatně výraznější.
Nelze se proto absolutně divit tomu, že tato konstrukce má nyní zamířit také do Android světa, přičemž dvojité UTG pro konkurenční výrobce má od roku 2027 ve velkém vyrábět Samsung, což je vlastně docela paradox. Právě Samsung totiž patří mezi průkopníky skládacích telefonů, zároveň má ale Apple dodávat část technologie pro jeho první skládačku a navrch tyto technologie příští rok uvolnit i pro konkurenční Androidy Pokud se ale současné informace potvrdí, Apple může vstoupit na několik let rozjetý trh a prakticky okamžitě ukázat řešení, které začnou používat ostatní výrobci.
Osobně si ale úplně nemyslím, že jen neviditelný přehyb v displeji bude ve výsledku stačit k tomu, aby iPhone Ultra dokázal zabodovat. Velmi důležitá bude samozřejmě cena v kontrastu s tím, co vše dokáže telefon nabídnout. Málo by toho být nemělo, už nyní ale víme o určitých kompromisech například ve formě foťáku, které úplně nepotěší. O to víc jsme proto v redakci na start života tohoto unikátního zařízení zvědaví.