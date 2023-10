Apple chystá pro budoucí MacBooky a iPady mimořádně úsporné displeje

Budoucí modely iPadů a MacBooků s OLED displeji zřejmě čekají velké technologické novinky. Apple dle spekulací spolupracuje se společností LG Display na integraci nových sad materiálů do některých svých budoucích zařízení, přičemž by mělo jít především o iPad Pro a MacBooky. Řeč dle zdrojů je mj. o sadě „RDE“ OLED společnosti Google, která bude konkrétně k vidění u nadcházejících 11palcových a 13palcových modelů iPadů Pro. Sadu „RDG“ by pak měla obdržet nové generace Macbooků v roce 2027.

Co to vlastněn znamená? Zjednodušeně řečeno jde o postup, který by měl výrazně pomoct výdrži na jedno nabití. Půjde v podstatě o dvouvrstvé OLED displeje, které jsou schopny generovat stejné množství jasu jako verze displejů s jednou vrstvou. Ovšem novinka to zvládne s výrazně nižší spotřebou energie. Trošku škoda je, že zpráva nehovoří nic o implementaci této technologie do iPhonů, které pochopitelně disponují jednovrstvým OLED displejem. Na každý pád na papíře výše popsané zní velmi hezky. Až praxe ale ukáže, jak zásadní dopad na výdrž baterie toto řešení má. Právě výdrž baterie je u uživatelů (nejen) smartphonů pod terčem značné kritiky. Uvidíme, zda se zprávy o implementaci technologií opravdu naplní.