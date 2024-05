Apple: Těšte se, Keynote příští týden bude speciální!

Když minulý týden Apple nečekaně oznámil, že na úterý 7. května chystá svou první letošní Keynote, nejednoho uživatele tímto krokem velmi zarazil. Prakticky všechny zdroje se totiž do té doby shodovaly na tom, že chystané iPady a Apple Pencil budou odhaleny jen skrze tiskové zprávy a nikoliv přes Keynote, jelikož se nejedná o zákaznicky tak atraktivní produkty. Zdá se však, že je pravdou pravý opak, o čemž se nyní snaží Apple přesvědčit, seč mu síly stačí.

Apple na sociálních sítích u sponzorovaných příspěvků lákajících na Keynote 7. května láká mimo jiné sloganem „different kind of Apple Event“, tedy volně přeloženo se můžeme těšit na jiný typ Keynote, než na který jsme byli doposud zvyklí. Co si pod tím představit sice můžeme jen hádat, nicméně vzhledem k tomu, že by mohla být v hlavní roli – či minimálně v jedné z hlavních rolí – jablečná tužka Apple Pencil 3, zřejmě by nebylo překvapivé například to, kdybychom byli svědky toho, jak nějaký přední umělec využívá tužku k vytvořené kresby či jiného díla v reálném čase.

Zda bude podobné lákání na event Applu k něčemu se sice ukáže až příští týden, avšak pravdou je, že zrovna produktová řada iPad není vyloženě hvězdou jeho portfolia a Keynote tedy pravděpodobně příliš sledovaná nebude, stejně jako tomu bývá i u Keynote věnovaných Macům. Zkrátka a dobře, iPhony v posledních letech tak šíleně odskočily zbytku Apple produktů, že se valná většina fanoušků této společnosti zajímá primárně o ně a zbytek přehlíží. Ale kdo ví, třeba se nynější lákadla Applu vyplatí a Keynote trhne rekord.