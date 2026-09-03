Už ted vím, že si iPhone Ultra nekoupím, i když se mi koncept skládacího iPhone líbí

Když jsem si během víkendu hrál u kamaráda s jeho Galaxy Z Fold8 začal se mi opravdu líbit. P5ece jen po letech s iPhone je to něco jiného a poměr stran konečně umožňuje plnohodnotné zobrazení fotografií nebo videí bez zbytečných ořezů. Přesně s tím má již za pár dní přijít Apple a jeho iPhone Ultra. Samotná koncepce otevíracího telefonu se mi líbí a uznávám, že má řadu výhod, hlavne v dnešní době, kdy při přímém pohledu na displej již nemáte šanci vidět ohyb displeje a vzniká velká, čistá plocha bez viditelných ohybů. Sám sice nepatřím mezi lidi, co mají pocit, že na telefonu pracují a používám ho spíš pro zábavu a telefonování, ale i tak si umím představit využití pro větší displej, navíc jen v situacích, kdy jej potřebuju.
Na druhou stranu mě desí jedna věc, kvůli které si iPhone Ultra buď nepořídím vůbec nebo jen jako druhý telefon. S telefonem dělám prakticky všechno a ano, i když je to pro mnoho lidí zvláštní tak s ním spím, protože často usnu při sledování nějakého podcastu nebo videa, beru ho k bazénu abych natáčel jak syn plave a skáče do vody a telefon je často zclea mokrý nebo jej rovnou dávám pod vodu kvůli podvodním záběrům. Dokonce čas od času sleduju nějaké video ve sprše, kde se telefon rosí. Stává se mi, že spadne nebo že jej zkrátka někde položím ne zcela opatrně. Právě to vše jsou důvody, proč se bojím, že iPhone Ultra není pro mě. Jeho odolnost bude z logiky věci mnohem menší, než u klasické konstrukce a navíc se s největší pravděpodobností také nedočkáme stejně kvalitních nebo stejného množství fotoaparátů jako v případě iPhone 18 Pro.
A ano, uznávám, že jsem ten typ člověka, který je rád, že se rukama dokáže najíst a tak mi sem tam kromě jiných věcí spadne na zem i iPhone. Kdyby se to nikdy nestalo, asi bych neměl problém, koupit si iPhone Ultra, ovšem s ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti a na to, že mi telefon čas od času zkrátka spadne z ruky, musím říct, že pro mě zkrátka tento telefon není a asi hned tka nebude tedy minimálně do doby, než bude mít stejnou konstrukční a odolnostní výdrž, jako má klasický iPhone.