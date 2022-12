5 vylepšení, která bychom chtěli vidět u iPhonů 15 (Pro/Ultra) příští rok

Zatímco někteří jablíčkáři stále čekají na dodání iPhonu 14 Pro (Max), zraky jiných se již pozvolna upírají směrem k září 2023 a odhalení nové generace těchto telefonů. A jelikož se na ně začínáme čím dál tím víc těšit i my v redakci a zároveň máme pár přání, která bychom chtěli u iPhonů 15 (Pro/Ultra) vidět, není určitě od věci si pět základních vylepšení, která by u „patnáctek“ potěšily, projít.

Dynamic Island na všech modelech

Když Apple u iPhonů 14 Pro (Max) světu představil náhradu výřezu v displeji podlouhlým „průstřelem“ označovaným jako Dynamic Island, svým způsobem tím prozradil, jakým směrem se budou v následujících letech ubírat i zbylé iPhony. Právě ve sjednocování klíčových prvků je totiž ve výsledku Apple dlouhá léta mistrem. Skvělým příkladem jsou třeba MacBooky a jejich nedávné přijetí výřezu v displeji spolu s MagSafe, nebo přijetí OLED displejů na všechny iPhony. Ač možná mnozí z vás namítnou, že je přijetí Dynamic Islandu namísto klasického výřezu i u základních iPhonů cestou do pekel, jelikož je v současnosti jeho využitelnost u iPhonů 14 Pro minimální, je důležité si uvědomit, že právě jeho rozšířením dá vývojářům Apple jasně najevo, že má s tímto prvkem smysl pracovat a aplikace mu přizpůsobit. Jinými slovy, přijetí Dynamic Islandu co největším množství modelů bude velkým přínosem pro majitele všech iPhonů s tímto prvkem, což je rozhodně pozitivní zprávou.

USB-C namísto Lightningu

Nalijme si čistého vína. Lightning port můžeme mít rádi, jak jen chceme, ale faktem je, že se jedná o technologicky prehistorickou záležitost. Přenosová rychlost tohoto portu je totiž opravdu tristní a ani nabíjecí rychlosti nejsou vyloženě pozitivní. Když k tomu všemu navíc přičteme fakt, že iPhony využívají pro nabíjení jiný typ portu než MacBooky či iPady, dává Lightning ještě o poznání menší smysl. Zkrátka a dobře, přijetí USB-C namísto Lightningu by bylo jednoznačně pozitivním krokem, který měl přijít už před lety, aby se iPhony i portově vyrovnaly konkurenci mnohem dřív.

Fotogalerie koncept-iphone-15-pro-ultra-prototyp-realny-fb kopie iPhone 15 Pro Max 3 iPhone 15 Pro Max 2 iPhone 15 Pro Max 1 Vstoupit do galerie

Skutečně rychlé nabíjení a lepší výdrž

Jak již zaznělo výše, typ nabíjecího portu má velký vliv na kabelovou nabíjecí rychlost. S přijetím USB-C by tedy bylo naprosto skvělé, kdybychom se konečně dočkali oficiálního zvýšení podporované rychlosti nabíjení z 20W klidně i na dvoj či trojnásobek. Ano, i takové hodnoty by byly v porovnání s androidím světem průměrné či možná podprůměrné, ale stále by byly daleko lepší než to, co máme k dispozici nyní. A když už jsme u toho zrychlování, nebylo by na škodu, kdyby se Apple konečně rozhoupal i ke zrychlení nabíjení bezdrátového. Nynějších 7,5W pro klasické Qi a 15W pro MagSafe je totiž spíše k smíchu a proto doufáme, že se u klasického Qi dočkáme alespoň 10W podpory.

Co se pak týče výdrže, ta samozřejmě závisí na celé řadě faktorů počínaje skvělou optimalizací operačního systému, pokračujíc přes kapacitu baterie a konče u procesoru. Doufejme tedy, že se Applu v tomto směru podaří vše dotáhnout k dokonale energeticky efektnímu konci, který přidá dalších pár hodin výdrže telefonu navíc. I kdyby se však jednalo o jednu hodinu k dobru, bylo by to veskrze pozitivní.

256GB už v základu, avšak bez zvýšení ceny

Jestli se za něco androidí svět Applu u iPhonů dlouhodobě vysmívá, pak je to základní úložiště iPhonů. Ty totiž začínají i v jejich Pro verzi na pouhých 128GB, což je na telefony v této cenové kategorii zkrátka málo. U „patnáctek“ proto chceme vidět minimálně v případě řady Pro 256GB úložiště už v základu a to při zachování nynější ceny základního modelu osazeného 128GB úložištěm. Ne, že bychom chtěli v tomto směru vyloženě škudlit, ale zrovna zde se nebojíme říci, že za dohánění konkurence by bylo do jisté míry zvláštní cokoliv připlácet – tím spíš, když cena paměťových čipů už není dávno tak vysoká jako před pár lety, kdy jsme ještě byli 128GB v základu Applu ochotni tolerovat.

Model Ultra i v „normální velikosti

Naše poslední přání související s iPhony 15 lze označit spíš za zbožné než za zrealizovatelné. Není žádným tajemstvím, že Apple chystá opět čtyři iPhony, kdy dva budou základní, jeden ze řady Pro a jeden pak ze zbrusu nové řady Ultra, která bude logicky tou nejvyšší, jenž bude k dispozici. Háček je však v tom, že má být model Ultra přímým nástupcem modelu Pro Max, což jinými slovy znamená, že má dorazit se 6,7“ displejem. To je však pro fanoušky stále relativně kompaktních 6,1“ iPhonů škoda, jelikož budou o ty nejlepší možné funkce ochuzeni jen a pouze kvůli tomu, že preferují menší telefony. Doufáme proto v to, že se Apple v tomto směru umoudří a funkce modelu Ultra nasadí nejen do 6,7“, ale i do 6,1“ těla iPhonu a svět se tedy nedočká určité diskriminace založené na velikosti.