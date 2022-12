Stále nemáte iPhone 14 Pro? Zde je 5 důvodů, proč už raději počkat na iPhone 15 Ultra

Apple před několika měsíci představil zbrusu nový iPhone 14 (Plus) a 14 Pro (Max). Co se týče klasického modelu, tak ten se velké oblibě netěší, ba naopak se spíše jedná o naprostý propadák, a to vzhledem k prakticky nulové inovaci oproti „třináctce“. Vrcholný model s označením Pro je ale každopádně naopak beznadějně vyprodaný, a pokud byste ho chtěli nyní před Vánocemi sehnat, tak se vám to nejspíše vůbec nepovede, tedy pokud nebudete mít velké štěstí. iPhonů 14 Pro (Max) je zkrátka nedostatek a vůbec to nevypadá, že by se situace v dohledné době měla zlepšit. Postupem času se tak azse blíží příchod další generace iPhonu a zůstává otázkou, zdali už nebude lepší počkat právě na iPhone 15 Pro, potažmo Ultra. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na 5+ důvodů, proč už byste na iPhone 14 Pro (Max) jednoduše čekat neměli, a rovnou byste si měli dopřát následující generaci. Mohlo by vás zajímat Proč byste nynější úniky informací o iPhone 15 (Pro) neměli brát na lehkou váhu Vše o Apple Jiří Filip 1. 12. 2022

USB-C Následující generace iPhonu přinese jednu z největších inovací za poslední léta – ano, řeč je o konektoru USB-C, kterého se konečně dočkáme. O tom, že by měly jablečné telefony USB-C nabízet, se spekuluje už několik let, nyní už je to ale více než jasné, a to z důvodu nařízení EU, které udává výrobcům chytrých telefonů povinnost využít právě tento konektor. To znamená, že se konečně kalifornský gigant zbaví zastaralého Lightning konektoru, který měl zmizet již dávno. USB-C nabídnou všechny budoucí iPhony, je ale nutné zmínit, že vrcholné modely Pro nebo Ultra mají podporovat Thunderbolt 3, který nabídne přenosové rychlosti až 40 Gb/s, anebo USB 3.2 s rychlostí až 20 Gb/s. Takto bude vypadat iPhone 15 Pro / Ultra Fic3mc6XwAAjWMj iPhone 15 Pro Max 3 iPhone 15 Pro Max 2 iPhone 15 Pro Max 1 Vstoupit do galerie

Čip A17 Bionic Každým rokem Apple přichází se zbrusu novým čipem A-series, který umisťuje do nejnovější generace iPhonů. Zatímco veškeré modely starších generací jablečných telefonů nabízely vždy stejný čip, tak letos došlo ke změně a nejnovější čip dostal pouze vrcholný model Pro (Max), zatímco klasický model se musí spokojit s loňskou generací čipu. Očekává se, že naprosto stejně tomu bude i u iPhonů 15. To znamená, že klasický model 15 (Plus) nabídne čip A16 Bionic, zatímco vrcholný model 15 Pro / Ultra se bude pyšnit čipem A17 Bionic. Ten má být vyroben 3nm výrobním procesem, takže přinese ještě větší výkon a lepší efektivitu, sekundovat mu pak má rovnou 8 GB RAM.

Nový fotoaparát Výrobci chytrých telefonů se v posledních letech nejvíce zaměřují na vylepšení fotoaparátů. Co se týče Applu, tak ten hraje prim především z hlediska pořizování videí, ani u klasického focení ale rozhodně nezaostává. U letošního iPhonu 14 Pro (Max) navíc došlo k nasazení hlavního fotoaparátu s rozlišením 48 MP, což je oproti předchozím generacím obrovský skok. Kromě širokoúhlého fotoaparátu nabízí vrcholné modely Pro ještě ultra-širokoúhlý objektiv a teleobjektiv a podle dostupných informací by měl chystaný iPhone 15 Pro / Ultra získat ještě periskopový objektiv. Díky němu má být schopný tento jablečný telefon až 10x optického zoomu, což je velký skok v porovnání se současným 3x zoomem.

Haptická tlačítka Na bočních stranách iPhonů najdeme již po dobu několika let tlačítka – na levé straně dvě tlačítka hlasitosti, na pravé straně pak tlačítko pro zapnutí či vypnutí telefonu. Apple se postupně snaží zbavovat všech pohyblivých částí jablečného telefonu, v minulosti jsme to mohli vidět například u Touch ID, které bylo nahrazeno tlačítkem s haptickou odezvou, letos se dokonce Apple v USA rozhodl odstranit fyzický slot na SIM karty. U chystaného iPhonu 15 Pro / Ultra má pak v tomto ohledu dojít k ještě dalším změnám, a to právě z hlediska tlačítek, která by se měla přeměnit na haptická. Apple by měl konkrétně využít stejnou technologii jako u trackpadů současných MacBooků. Díky tomu by se mohl stát budoucí iPhone ještě spolehlivějším a odolnějším proti vniknutí vody. Koncept iPhone 15 Pro / Ultra iPhone 15 koncept-1 iPhone 15 koncept-2 iPhone 15 koncept-3 iPhone 15 koncept-4 iPhone 15 koncept-5 iPhone 15 koncept-6 iPhone 15 koncept-FB Vstoupit do galerie