Proč byste nynější úniky informací o iPhone 15 (Pro) neměli brát na lehkou váhu

Rok co rok se ve fanouškovském světě Applu opakuje před Vánoci stejná písnička, kterou však mnozí uživatelé stále odmítají poslouchat. Řeč je konkrétně o prvních větších únicích informací o iPhonech pro příští rok, které tak začínají jejich budoucí obraz výrazně formovat a uživatelům tedy umožňovat to, aby o nich měli dobrou představu ještě před odhalením. Ani letošek není v tomto směru jiný a bohužel ani letos se to neobejde bez kritiky jak jinak než ze strany uživatelů.

Pokud Apple sledujete dlouhodobě a zároveň s určitým odstupem, určitě jste si všimli, že ač se neustále hovoří o tom, jak ve svých fabrikách a kancelářích zintenzivňuje boj proti únikům informací, každý rok mají úniky de facto stejný harmonogram. První drobnější se začínají objevovat zpravidla již kolem září (tedy krátce po představení nových iPhonů) s tím, že mnohdy nedávají úplně smysl, jelikož je nelze zařadit do větších celků a souvislostí. První velké úniky pak přichází právě ve druhé polovině listopadu a končí zhruba někdy v lednu či únoru s tím, že od těchto velkých úniků se následně odráží zbylé uniklé informace. Výsledkem pak je de facto představený iPhone se vším všudy řadu týdnů či měsíců před jeho oficiálním launchem. A jelikož se přesně to děje i letos, přičemž na prakticky všem se shodují de facto všechny důvěryhodné zdroje, nemá smysl spekulovat nad tím, zda se tak stane či nestane. Ono se tak totiž na 99 % stane, ať chcete nebo ne.

Ano, některé úniky samozřejmě vyjít nemusí a některé pak ve výsledku fungují v reálu než byly popisovány. V živé paměti asi všichni mají zejména hranatý design Apple Watch, který se nikdy nezrealizoval, byť jej Apple měl testovat a na poslední chvíli jej zařízl, stejně jako třeba představení většího iMacu. Když se však zcela objektivně zamyslíte nad tím, o jakých únicích jste ať už u nás nebo na jiných českých či zahraničních magazínech četli, musíte sami sobě odpovědět, že naprostá většina z nich z prstu vycucaná rozhodně nebyla. Ostatně, vzpomeňte na loňské a předloňské předpovědi podpory satelitní konektivity u iPhonů, nasazení průstřelu v displeji iPhonů, příchod odolnějších Apple Watch či třeba nové levné Apple TV. Dorazily ale i lokalizátory nebo počítače s výřezem v displeji, kterým se mnozí smáli. Svým způsobem dorazilo ale třeba i reverzní nabíjení, jelikož Apple MagSafe Battery Pack se zkrátka reverzně nabíjí, byť jako jediný produkt z dílny Applu, takže se zde zřejmě bavíme o špatné interpretaci informaci zdroji.

Podtrženo, sečteno – ano, od představení nové generace iPhonů nás dělí v tuto chvíli dobrého tři čtvrtě roku. To ale opravdu neznamená, že o něm svět ještě nemůže nic vědět. Apple jej totiž má již z velké části (jako vždy) hotový a jelikož prochází ve vývoji stále tím stejným procesem nebo chcete-li koloběhem, unikají mu v de facto stejných částech i první informace, což je zkrátka a dobře historicky podloženo, ať se vám to líbí nebo ne. Že je to do jisté míry škoda a svět tím přichází o překvapení, které by si užil ve chvíli představení produktu, o kterém neuniklo absolutně žádné info je pak věc druhá a na úplně jinou debatu. Fakt je však ten, že v dnešním moderním světě tajemství takřka neexistují.