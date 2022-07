iPhone 15 Pro Max bude jediný model, který získá periskopový fotoaparát a nabídne 6násobný zoom, tvrdí Kuo

Apple ještě ani nestihl představit letošní iPhone 14 a už se mluví o iPhone 15. Ten by měl jako první v historii Applu přijít s takzvaným periskopovým fotoaparátem, který umožňuje přidat fyzicky mnohem větší čočku a celkově fotoaparát do tenkého těla telefonu, a to právě díky principu periskopu, kdy se pomocí zrcadla zlomí světlo tak, aby mohl být zbytek fotoaparátu umístěn prakticky po celé výšce telefonu a nikoli pouze v jeho šířce. Zatím co ostatní výrobci již tuto technologii používají a přináší díky ní neuvěřitelné, až 100násobné přiblížení a další vychytávky, u Applu bychom se ji měli dočkat až v příštím roce.

Světoznámý analytik Ming-Chi Kuo nyní přišel s tvrzením, že se periskopového fotoaparátu příští rok u Applu skutečně dočkáme, nabídne jej ovšem pouze iPhone 15 Pro Max. Právě periskopový fotoaparát je pak důvodem, proč iPhone 13 Pro nabízí pouze troj násobný optický zoom, zatím co Samsung Galaxy S22 Ultra nabízí 10násobný optický a až 100násobný digitální zoom. Jak se však nyní ukazuje, tak v případě Applu bude tato vychytávka doménou pouze největšího a zároveň nejdražšího iPhone 15 Pro Max.

Kuo tvrdí, že dokonce i menší varianta s označením „Pro“ nabídne pouze klasický teleobjektiv pro 3násobný optický zoom. Objektiv v iPhone 15 Pro Max by měl nabídnout 1/3″ snímač s rozlišením 12 Megapixelů a clonou f/2,8 a 6násobným optickým zoomem. Kuo taktéž uvedl, že iPhone 16 Pro nabídne sice tento periskopický fotoaparát ve všech svých variantách, ovšem bude velmi podobný tomu, který Apple použije v iPhone 15 Pro Max.

Pod Ming-Chi Kua je vše snaha Applu co nejvíce od sebe technologicky oddělit jednotlivé modely, aby měli zákazníci důvod platit i za něco jiného, než pouze za větší displej a delší výdrž baterie, která se týká Max modelů. V minulosti navíc Max (Plus) modely nabízeli něco navíc, oproti klasickým verzím s tím, že se to většinou týkalo právě lepšího fotoaparátu. Kuo pak zmiňuje také cenu. Zatím co za klasický kamerový modul platí Apple při jeho objemech 1,5 až 2 dolary, za periskopický modul se cena pohybuje až okolo 15$, což je značný rozdíl, a právě to je další důvod, proč se jej dočkáme jen v případě iPhone 15 Pro Max.