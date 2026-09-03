Apple Watch Ultra 4: Cena, datum vydání a všechny očekávané novinky

Apple Watch Ultra 4 mají premiéru prakticky jistou. Apple pořádá svou letošní zářijovou keynote ve středu 9. září a právě čtvrtá generace jeho nejodolnějších hodinek má být jednou z novinek večera. Otázkou tak už není ani tolik to, zda dorazí, ale spíš co na nich Apple po loňských Ultra 3 dokázal za jediný rok změnit. A pokud čekáte úplně nové hodinky, raději bych očekávání trochu zchladil. Ještě před několika měsíci se kolem Apple Watch Ultra 4 objevovaly poměrně divoké informace o výrazném redesignu, tenčím těle nebo dokonce Touch ID. Čím blíž jsme ale jejich představení, tím konzervativněji nová generace vypadá. Podle aktuálních informací Marka Gurmana nemáme čekat žádnou zásadní změnu designu a nepravděpodobně nyní vypadá také příchod Touch ID. Ultra 4 by tak měly na první pohled zůstat velmi podobné současným Ultra 3. Stejné základní zaměření, masivní odolné tělo, velký displej a hodinky určené především lidem, kteří chtějí maximální výdrž a funkce, jež klasické Apple Watch nenabízejí. Největší změny se mají tentokrát odehrát uvnitř.
Nový čip a další posun zdravotních funkcí
Jednou z nejpravděpodobnějších novinek je nový procesor. Současné Apple Watch Ultra 3 používají čip S10 a Apple má letos konečně posunout výkon hodinek novou generací S-series čipu. Stejný základ dostanou také Apple Watch Series 12. Na hodinkách samozřejmě nepotřebujeme dramatický nárůst výkonu kvůli benchmarkům. Novější čip je zajímavější kvůli spotřebě, zdravotním funkcím, zpracování dat přímo na zařízení a budoucím verzím watchOS. Ultra se navíc prodávají jako hodinky, které člověk může používat řadu let, takže větší hardwarová rezerva rozhodně není na škodu.
Apple má pokračovat také ve vylepšování zdravotního a fitness monitoringu. Přesné nové funkce zatím známé nejsou, a proto bych před keynote nevěřil každému seznamu senzorů, který se objeví na internetu. Důvěryhodnější informace zatím mluví obecně o dalším posunu zdravotních a fitness funkcí, nikoli o jedné revoluční novince. Podobně bych byl opatrný s údajně kompletně přepracovaným tělem. Objevila se informace, podle které by Ultra 4 mohly být tenčí a dostat nové senzory, ale tento únik zatím nepotvrdily další spolehlivé zdroje. Mark Gurman naopak očekává, že zásadní změny designu letos nepřijdou.
Mnohem zajímavější může být něco, co na první pohled vůbec neuvidíte, je to satelitní komunikace. Apple ji u řady Ultra postupně rozšiřuje a letos se očekávají další možnosti. Mezi nimi se objevuje například používání Apple Maps přes satelit nebo možnost posílat a přijímat fotografie prostřednictvím Zpráv i bez klasického mobilního připojení. Část těchto funkcí přitom nemusí zůstat exkluzivní pro Ultra 4 a může se prostřednictvím softwaru dostat také na Ultra 3.
A to je zároveň poměrně důležitá informace pro každého, kdo současnou generaci vlastní. Pokud máte Apple Watch Ultra 3, zatím bych vůbec nepočítal s tím, že budete mít 9. září důvod okamžitě objednávat nástupce. Jestli Apple skutečně zachová prakticky stejný design a část satelitních novinek zpřístupní také současnému modelu, bude muset upgrade obhájit hlavně novým čipem, případnými senzory a dalšími změnami, o kterých zatím nevíme. Úplně jinak ale může Ultra 4 vypadat pro majitele první generace Apple Watch Ultra nebo Ultra 2. Tam už se změny nasčítaly přes několik generací a rozdíl v displeji, konektivitě, výkonu a dalších funkcích může být podstatně zajímavější.
Fotogalerie
Kolik budou Apple Watch Ultra 4 stát?
Oficiální cenu Apple zveřejní až při představení. Nejlepší orientací je proto současná generace. Apple Watch Ultra 3 vstupovaly na americký trh s cenou 799 dolarů a pokud Apple nezmění svou cenovou strategii, dává smysl očekávat podobnou částku také letos. Možnost zdražení ale nelze úplně vyloučit. Apple letos čelí vyšším nákladům u řady komponent a případný nový hardware může cenu ovlivnit. V tuto chvíli však nemáme dostatečně spolehlivou informaci, na základě které by dávalo smysl tvrdit konkrétní vyšší částku.
Stejně tak bych zatím nevymýšlel přesnou českou cenu. Tu ovlivní evropský ceník Applu, kurz a DPH a definitivně ji budeme znát až po keynote. Jistější je datum. Apple Watch Ultra 4 mají být představeny 9. září 2026 společně s Apple Watch Series 12, iPhony 18 Pro a dalšími novinkami. Prodej lze očekávat ještě během září. Zatím tedy Ultra 4 vypadají spíš jako evoluce než revoluce. Novější čip, další zdravotní a fitness funkce a rozšiřování možností satelitní komunikace jsou příjemné změny, ale majitelé Ultra 3 by měli s upgradem rozhodně počkat na keynote. A možná právě to bude nejzajímavější otázka celého představení. Apple nemusí vysvětlovat, proč jsou Ultra 4 lepší než obyčejné Apple Watch. Musí vysvětlit, proč jsou dostatečně lepší než rok staré Ultra 3. Odpověď dostaneme už 9. září.