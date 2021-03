Apple žene před soud bývalého zaměstnance, měl vynášet tajné informace

Společnost Apple podala koncem minulého týdne žalobu na svého bývalého zaměstnance Simona Lancastera. Lancaster podle zástupců Applu údajně zneužil svou pozici k tomu, aby odcizil citlivé informace, související s obchodním tajemstvím, a poté je poskytoval jistému novináři pro účely článků o spekulacích. Simon Lancaster pracoval v Applu více než deset let, a své seniorní pozice měl využít k tomu, aby se účastnil interních schůzek a získával důvěrné dokumenty, které často nesouvisely s jeho pracovní pozicí. Informace, které v rámci této činnosti získal, se objevovaly v článcích s tím, že pocházejí od „zdrojů blízkých Applu“.

Uniklé informace Lancaster pochopitelně nesdílel zadarmo, ale výměnou za protislužby a výhody, jako bylo například zmínění startupu, do kterého investoval, v některém z dalších článků. Lancarster pracoval až do 1. listopadu roku 2019 na pozicích s názvem Advanced Materials Lead a Product Design Architect, kde měl na starost hodnocení materiálů a inovaci prototypů pro budoucí hardwarová zařízení. Se sdílením tajných informací médiím začal Lancaster koncem ledna roku 2018, a to především prostřednictvím textových zpráv, e-mailů a telefonních hovorů. Podrobnější zkoumání Apple zařízení, která Lancaster vrátil firmě po svém odchodu, prokázalo komunikaci o specifických obchodních tajemstvích firmy, stejně jako o tom, že Lancaster podnikal další kroky ke zjištění bližších detailů. Poslední den své práce v Applu Lancaster dokonce stáhl větší množství důvěrných firemních dokumentů.

Další vyšetření pak ukázalo, že redaktoři často přímo žádali Lancastera o sehnání konkrétních dokumentů, souvisejících s obchodním tajemstvím Applu. Tyto dokumenty pak Lancaster často posílal novinářům prostřednictvím svých služebních Apple zařízení, docházelo ale také k jeho osobním schůzkám s novináři. Lancaster měl novinářům sdělovat například detaily, týkající se připravovaného hardwaru, chystaných funkcí pro již vydané hardwarové produkty, nebo třeba podrobnosti ohledně toho, kdy se Apple chystá oznámit světu další své novinky. Apple nesdělil, o které produkty se konkrétně jednalo, k únikům však docházelo mezi říjnem a listopadem roku 2019, a úniky se měly týkat „Projektu X“. Lancaster stejně jako všichni ostatní zaměstnanci Applu podepsal při svém nástupu do firmy dohodu o mlčenlivosti a další dokumenty, týkající se zachování obchodního tajemství. Společnost Apple v současné době zjišťuje rozsah způsobených škod.

Text soudního dokumentu si můžete přečíst zde.