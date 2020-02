Kompletní srovnání: iPhone 11 Pro (Max) vs. Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Včera jsme vám přinesli srovnání papírově slabších nejnovějších telefonů od Applu a Samsungu. V dnešním srovnání se tedy podíváme na novou vlajkovou loď od Samsungu s označením Galaxy S20 Ultra 5G a srovnáme ji s iPhonem 11 Pro (Max). Samsung se rozhodl jít jinou cestou než Apple a nabízí dvě „nižší“ verze nového modelu v podobě Galaxy S20 a S20+ a jednu „vyšší“ verzi ve formě Galaxy S20 Ultra 5G, kdežto Apple nabízí jedinou „nižší“ verzi v podobě iPhonu 11 a dvě „vyšší“ verze v podobě iPhonu 11 Pro a 11 Pro Max.

Procesor a paměť

Co se týče hardwarového výkonu, tak se u iPhonu 11 Pro (Max) můžete těšit na 6jádrový procesor A13 Bionic z dílny samotného Applu. A13 se u svých nejsilnějších jader dostává na maximální taktovací frekvenci v hodnotě 2,65 GHz. Podíváme-li se na nejnovější Samsung S20 Ultra 5G, zjistíme, že tento model nabízí 8jádrový procesor Samsung Exynos 990 s maximální taktovací frekvencí 2,7 GHz. Co se týče pamětí RAM, u iPhonů 11 Pro a 11 Pro Max jsou k dispozici 4 GB, u Samsungu S20 Ultra Max 12 GB v případě 128 GB verze, 16 GB v případě 512 GB verze. Na stránce bezpečnosti nabízí iPhony 11 Pro (Max) rozpoznávání obličeje technologií Face ID, S20 Ultra 5G má poté zabudovanou čtečku otisků prstů pod displejem. Jak už můžete z názvu tušit, tak Samsung S20 Ultra 5G nabízí připojení pomocí 5G, kdežto iPhony „pouze“ 4G/LTE. Všechna zařízení poté disponují NFC, IP68, Dual SIM a Wi-Fi ax.

Baterie a nabíjení

Maximální kapacita baterie iPhonu 11 Pro dosahuje kapacity 3190 mAh, větší bratříček v podobě 11 Pro Max poté 3969 mAh. V tomto případě má Samsung S20 Ultra 5G navrch, jelikož kapacita jeho baterie dosahuje úctyhodných 5000 mAh. Samsung navíc oproti iPhonům nabízí u svých zařízení rychlejší nabíjení baterie. V balení všech nově představených Samsungů najdete 25W nabíječku, dokoupit si však můžete až 45W nabíječku, se kterou dokáží všechny modely S20 pracovat a využit její potenciál. iPhone 11 Pro (Max) má v balení 18W nabíječku a rychlejší nabíjení nepodporuje. Všechna zařízení podporují bezdrátové nabíjení – iPhone 11 Pro (Max) podporuje maximální výkon bezdrátového nabíjení 10 W (omezeno softwarově na 7,5 W), Samsung S20 Ultra 5G nabízí maximální výkon 10+ W (Fast Wireless Charging 2.0). Reverzní nabíjení poté podporují pouze modely od Samsungu, a to s maximálním výkonem 9 W.

Fotogalerie Samsung Galaxy S20 Ultra 5G - 5 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Gray Samsung Galaxy S20 Ultra 5G - 4 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Gray Samsung Galaxy S20 Ultra 5G - 3 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Gray Samsung Galaxy S20 Ultra 5G - 2 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Gray +7 Fotek Samsung Galaxy S20 Ultra 5G - 1 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Gray Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 5 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 4 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 3 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 2 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 1 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Vstoupit do galerie

Konstrukce a displej

Co se týče konstrukce těla, tak v případě iPhonu 11 Pro (Max) je šasi vyhotoveno z nerezové oceli, což je největší rozdíl oproti tělu Samsungu S20 Ultra 5G, které je vyrobeno z klasického hliníku. Přední strana S20 Ultra 5G je chráněno sklen Gorilla Glass 6, zadní strana poté Gorilla Glass 5. Mnozí z vás však ale ví, že číslovka za Gorilla Glass nic moc neznačí a stále se jedná o prakticky totožné sklo, jen s jinou číslovkou. Do všech modelů S20 si můžete nainstalovat SD kartu, a to až ve velikosti 1 TB.

Podíváme-li se na displej, tak má podle specifikací Samsung o něco navrch. iPhone 11 Pro nabízí 5,8″ OLED displej s rozlišením 2436 x 1125 pixelů, jemnost displeje je poté 458 PPI. V případě iPhone 11 Pro Max je k dispozici 6.5″ OLED displej s rozlišením 2688 x 1242 pixelů, jemnost displeje dosahuje také 458 PPI. V případě Samsungu S20 Ultra 5G získáte 6.9″ AMOLED displej, který disponuje rozlišením 3200 x 1440 pixelů s jemností displeje 511 PPI.

Fotoaparát

Při výběru nových telefonů se uživatelé v poslední době čím dál tím častěji dívají na to, kolik objektivů telefony nabízí. Samsung S20 Ultra 5G v tomto případě se svou čtveřicí objektivů nad iPhone 11 Pro (Max) vítězí. Nutno však podotknout, že počet objektivů a ani pixely v dnešní době neurčují to, jak moc dobré výsledné fotografie budou. iPhone 11 Pro a 11 Pro Max má sestavu fotoaparátu totožnou – nabízí tři objektivy. První je klasický 12 MPx širokoúhlý se světelností f/1,8, druhý je 12 MPx ultra-širokoúhlý se světelností f/2,4 a třetí je 12 MPx teleobjektiv se světelností f/2. Samsung S20 Ultra 5G nabízí tedy čtveřici objektivů. První objektiv je klasický širokoúhlý se 108 MPx a světelností f/1,8, druhý je ultra-širokoúhlý s 12 MPx a světelností f/2,2, třetí je teleobjektiv s 48 MPx a světelností f/3,5. Čtvrtý objektiv poté nese název Depth Vision a jedná se o VGA ToF objektiv. Přední fotoaparát má u iPhone 11 Pro (Max) 12 MPx, v případě Samsungu S20 Ultra 5G 40 MPx. Samsung se u svého vrcholného modelu chlubí až 100-násobným zoomem – a dokonce jej má i vepsaný na modulu objektivů. Nutno však podotknout, že se jedná o pouhý marketingový tah. 100-násobný zoom u S20 Ultra 5G je pouze digitální a nikoliv optický. Při přiblížení tedy dochází k rozmazání a zhoršení kvality fotografie. Takového zoomu můžete dosáhnout v jakémkoliv telefonu prostým přiblížením fotografie.

Fotogalerie Samsung Galaxy S20 Ultra 5G - 9 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Samsung Galaxy S20 Ultra 5G - 8 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G - 7 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G - 6 +6 Fotek Samsung Galaxy S20 Ultra 5G - 5 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G - 4 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G - 3 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G - 2 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G - 1 Vstoupit do galerie

Cena a úložiště

iPhone 11 Pro je k dispozici ve třech velikostech úložiště – 64 GB, 256 GB a 512 GB. Cenově vychází na 29 990 korun, 34 590 korun a 40 790 korun. iPhone 11 Pro Max je k dispozici ve stejných velikostech úložiště a cenovky jsou 32 990 korun, 37 590 korun a 43 790 korun. Samsung Galaxy S20 Ultra 5G je k dispozici ve dvou variantách, a to ve 128 GB a 512 GB. Menší verze vychází na 34 999 korun, větší poté na 39 999 korun.