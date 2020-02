Kompletní srovnání: iPhone 11 vs. Samsung Galaxy S20(+)

Včera jsme se stali svědky představení nových vlajkových lodí od Samsungu, které nesou názvy Galaxy S20, S20+ a S20 Ultra 5G. Samsung se rozhodl jít jinou cestou než Apple a nabízí dvě „nižší“ verze nového modelu v podobě Galaxy S20 a S20+ a jednu „vyšší“ verzi ve formě Galaxy S20 Ultra 5G, kdežto Apple nabízí jedinou „nižší“ verzi v podobě iPhonu 11 a dvě „vyšší“ verze v podobě iPhonu 11 Pro a 11 Pro Max. Proto v tomto článku budeme porovnávat iPhone 11 se Samsungem S20 a S20+.

Procesor, paměť, technologie

iPhone 11 nabízí 6jádrový procesor Apple A13 Bionic, který se se svým taktem dostává až na hranici 2,65 GHz. Je vyroben 7nm výrobním procesem a nabízí 4 GB operační paměti RAM. Co se týče nově představených Samsungů S20 a S20+, tak oba tyto modely disponují stejným hardwarem. Nabízí 8jádrový procesor Exynos 990 a maximální takt 2,7 GHz. S20 a S20+ jsou poté vybaveny 8 GB pamětí RAM. To je sice 2x více, než v případě iPhonu 11, avšak musíme brát v potaz optimalizaci operačního systému iOS vs Android, která je v případě druhého jmenovaného o poznání horší. Co se týče bezpečnosti, v případě iPhonu 11 je k dispozici rozpoznávání obličeje pomocí Face ID, Samsung S20(+) poté nabízí čtečku otisků prstů zabudovanou v displeji. Všechna zařízení poté nabízí 4G/LTE, NFC, IP68, Dual SIM a Wi-Fi ax.

Samsung Galaxy S20 Gray:

Fotogalerie Samsung Galaxy S20 Gray1 Samsung Galaxy S20 Gray Samsung Galaxy S20 Gray3 Samsung Galaxy S20 Gray Samsung Galaxy S20 Gray5 Samsung Galaxy S20 Gray Samsung Galaxy S20 Gray4 Samsung Galaxy S20 Gray +2 Fotek Samsung Galaxy S20 Gray2 Samsung Galaxy S20 Gray Vstoupit do galerie

Baterie a nabíjení

Podíváme-li se na baterii iPhonu 11, zjistíme, že je její maximální kapacita 3110 mAh. V tomto případě má Samsung S20 a S20+ navrch, jelikož disponují baterií o velikosti 4000 mAh, respektive 4500 mAh. Zároveň je samozřejmě nutné podotknout, že Samsungy oproti iPhonům nabízí rychlejší nabíjení baterie (tzv. rychlonabíjení). V balení Samsungu S20(+) najdete 25W nabíječku, tyto telefony však nabízí podporu až 45W nabíjení. iPhone 11 má v balení stařičkou 5W nabíječku, avšak můžete jej nabíjet až 18W nabíječkou, kterou si musíte dokoupit. Maximální výkon bezdrátového nabíjení je poté u iPhonu 11 10W (omezeno softwarem na maximálně 7,5W), u Samsungu S20(+) 10W.

Konstrukce a displej

V případě samotného těla jsou na tom obě zařízené velmi podobně. Přední strana je samozřejmě u obou zařízení ze skla, stejně tak, jako ta zadní. Samsung u svých nových vlajkových lodí uvádí, že je displej chráněn sklem Gorilla Glass 6 a zadní sklo je poté Gorilla Glass 5. Mnozí z vás však ale ví, že číslovka za Gorilla Glass nic moc neznačí a stále se jedná o prakticky totožné sklo, jen s jinou číslovkou. Šasi je poté u obou modelů vyhotovené z hliníku. Samsung S20(+) nabízí oproti iPhonu 11 možnost přidání SD karty o maximální velikosti až 1 TB. Co se týče bezpečnosti, v případě iPhonu 11 je k dispozici rozpoznávání obličeje pomocí Face ID, Samsung S20(+) poté nabízí čtečku otisků prstů zabudovanou v displeji.

Co se týče displeje, tak v tomto případě má Samsung o dost navrch. U modelu S20 nabízí 6,1″ Dynamic AMOLED 2X 120 Hz displej s rozlišením 3200 x 1440 pixelů (jemnost dosahuje 563 PPI). V případě modelu S20+ se displej liší pouze velikostí, která je 6,9″. Rozlišení je stejné a jemnost displeje tedy klesla na 511 PPI. iPhone 11 disponuje klasickým LCD displejem s označením Liquid Retina o velikosti 6,1″, rozlišení 1792 x 828 pixelů a jemnost dosahuje 326 PPI.

Samsung Galaxy S20+ Blue:

Fotogalerie Samsung Galaxy S20 Plus 1 Samsung Galaxy S20+ Blue Samsung Galaxy S20 Plus 3 Samsung Galaxy S20+ Blue Samsung Galaxy S20 Plus 5 Samsung Galaxy S20+ Blue Samsung Galaxy S20 Plus 4 Samsung Galaxy S20+ Blue +2 Fotek Samsung Galaxy S20 Plus 2 Samsung Galaxy S20+ Blue Vstoupit do galerie

Fotoaparát

V poslední době se uživatelé při výběru nových telefonů zaměřují právě na fotoaparáty. Obecně si uživatelé myslí, že platí pravidlo „čím více objektivů, tím lepší fotky“. Úplná pravda to ale není. Všechny momentálně srovnávané modely mají různý počet objektivů. iPhone 11 nabízí dva objektivy, Samsung S20 nabízí tři a S20+ poté čtveřici objektivů. V případě iPhonu 11 se můžete těšit na klasický 12 MPx širokoúhlý objektiv a na 12 MPx ultra-širokoúhlý objektiv. Samsung S20 nabízí prakticky totožný 12MPx širokoúhlý a 12MPx ultra-širokoúhlý objektiv. K dispozici je však také 64 MPx teleobjektiv. Samsung S20+ nabízí stejné fotoaparáty, jako menší bratříček S20, společně s jedním objektivem navíc. Ten nese název DepthVision a jedná se o VGA ToF objektiv. Přední fotoaparát u iPhonu 11 má poté 12 MPx, v případě Samsungu S20(+) 10 MPx. Samsung se dále u svého modelu S20 a S20+ chlubí až 30-násobným zoomem, nutno však podotknout, že se jedná o klasický digitální zoom, který si můžete kdykoliv vytvořit sami obyčejným přiblížením fotografie.

Cena a úložiště

iPhone 11 je k dispozici ve třech velikostních variantách, tedy 64 GB, 128 GB a 256 GB. Cenovka je stanovena na 20 990 korun, 22 490 korun a 25 590 korun. V případě Samsungu S20 a S20+ je k dispozici pouze jedna velikostí varianta, a to 128 GB. Cena modelu S20 je stanovena na 22 990 korun a v případě S20+ na 25 990 korun.