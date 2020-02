Samsung představil novou konkurenci iPhonů – Galaxy S20, S20+ a S20 Ultra

Novinky se dočkaly Infinity-I AMOLED displeje s obnovovací frekvencí 120 Hz a rozlišením WQHD+. Nejmenší model Galaxy S20 nabízí 6,2” displej s 563 ppi, S20+ se dočkal 6,7” s 525 ppi a největší S20 Ultra pak 6,9” displeje s 511 ppi. Všechny modely se dočkaly drobného otvoru v displeji pro fotoaparát a ultrazvukové čtečky otisků prstů. Zabezpečení dále zajišťuje i funkce pro rozpoznávání obličeje, za kterou však byl Samsung v minulosti tvrdě kritizován. Všechny modely nabízí 5G konektivitu, byť na trzích, na kterých nemá 5G podporu a v dohledné době ani mít nebude by měl Samsung nabízet jen modely s LTE připojením.

Hlavní zbraní letošní řady Galaxy S20 mají být fotoaparáty. U Galaxy S20 nasadil Samsung trojitý fotoaparát ve složení 12 MPx ultraširokoúhlý objektiv, 12 MPx širokoúhlý objektiv a 64 MPx teleobjektiv. Větší S20+ nabízí stejné fotoaparáty, přičemž je ještě doplňuje “Depth Vision” objektivem. Model S20 Ultra pak nabízí 12 MPx ultraširokoúhlý objektiv, 108 MPx širokoúhlý objektiv a 48 MPx teleobjektiv spolu s Depth Vision objektivem. O fotoaparátech novinek obecně Samsung prozradil, že mají být schopny fotit díky své schopnosti pohltit mnoho světla vynikající snímky i za zhoršených světelných podmínek. Milovníky zoomování pak potěší třicetinásobní digitální zoom u modelů S20 a S20+ či desetinásobný bezztrátový zoom u S20 Ultra. Tento model pak nabízí dokonce i 100násobný digitální zoom, což je naprosto neuvěřitelné číslo.

Srdci novinek jsou 7nm 64bitové osmijádrové procesory z dílny Qualcommu a Samsungu (nasazení daného procesoru se odvíjí od regionu prodeje, nicméně výkonnostně jsou na tom vždy víceméně stejně), přičemž u S20 a S20+ jim sekunduje 12 GB RAM a v případě S20 Ultra 12 až 16 GB RAM. Interní úložiště je u všech telefonů nastaveno na 128 GB, přičemž vyšší varianta pak nabízí parádních 512 GB.

Co se týče baterie, nejmenší model S20 nabízí 4000 mAh baterii, S20+ 4500 mAh a S20 Ultra dokonce 5000 mAh, díky čemuž by neměl být problém s telefony vydržet i více jak dva dny bez nabití. Záležet však samozřejmě bude primárně na jejich využívání. Pokud jim nicméně šťáva dojde, dobíjet je budete 25W adaptéry, které Samsung přibaluje do krabiček. Samozřejmostí je pak podpora rychlého bezdrátového nabíjení.

Model Galaxy S20 se bude prodávat v šedé, modré a růžové variantě za cenu 22 990 korun. Galaxy S20+ pak dorazí na pulty obchodů v šedé, modré a černé variantě za 25 990 korun a za model Ultra v černé a šedé zaplatíte v základu 34 990 korun.