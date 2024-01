Naše první dojmy ze Samsungu Galaxy S24, S24+ a S24 Ultra. Jak si stojí proti iPhonu?

Před malou chvílí představil Samsung světu novou generaci svých vlajkových smartphonů řady S, konkrétně pak modely S24, S24+ a S24 Ultra. A jelikož jsme si je již měli možnost prohlédnout, osahat, vyzkoušet a zkrátka se s nimi vcelku solidně seznámit, je na čase vám prozradit, jaké tyto novinky jsou v očích jablíčkáře a to vskutku zarytého. iPhony totiž používám už dlouhé roky, kdy mým prvním byla „pětka“ vydaná v roce 2013. Pojďme tedy na to.

Nebudu vás tu unavovat podrobnými technickými specifikacemi a tak podobně, jelikož až reálné testy ve výsledku ukáží, zda dává jejich nasazení smysl či nikoliv. Ostatně, v minulosti jsme již nesčetněkrát viděli, že iPhone s podstatně nižší RAM pamětí překonal Androidy s RAM paměti srovnatelnou s počítači a tak podobně. V krátkosti tedy jen vyzdvihnu hlavní parametry novinek od Samsungu. V případě S24 Ultra se můžete těšit na čipset Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (tedy upravenou verzi pro Samsung), 12GB RAM a 256, 512GB či 1TB. Co se týče fotosoustavy, je tu k dispozici 200MPx širokoúhlý fotoaparát, 12MPx ultraširokoúhlý fotoaparát a dále pak teleobjektivy s 3x (10MPx) a 5x (50MPx) optickým zoomem, na přední straně je pak k dispozici 12MPx fotoaparát. Nechybí zde dotykové pero S Pen či velká 5000 mAh baterie, stejně jako 6,8“ displej s QHD+ rozlišením.

Co se týče modelů Galaxy S24 a S24+, ty nabízí 6,2“, respektive 6,7“ displeje s rozlišením FullHD+ v případě prvního a QHD+ v rozlišení druhého modelu. Osazeny jsou čipem Exynos 2400 for Galaxy, trojitým fotoaparátem ve složení 50MPx širokoúhlý, 12MPx ultraširokoúhlý a 3x MPx teleobjektiv. „Naložit“ do nich lze jak 8, tak 12GB RAM s tím, že s 8GB RAM lze provázat buď 128 nebo 256GB úložiště. V případě 12GB RAM jsou pak k dispozici verze 256GB či 512GB. Špatně na tom nejsou ani baterie, které v případě menšího modelu nabízí 4000 mAh a v případě většího modelu pak 4 900 mAh.

V hlavní roli AI

To hlavní, na co chce Samsung u svých nových Galaxy S24, S24+ a S24 Ultra lákat, je hluboká integrace umělé inteligence, která spoustu úkonů navíc provádí přímo v zařízení – tedy bez nutnosti internetového připojení ke cloudu Samsungu. Vyzkoušet jsem si mohl například souhrny textů, kdy vám dokáže Galaxy AI, jak se novinka jmenuje, z dlouhého textu vyselektovat to nejdůležitější do bodů, díky čemuž tak lze ušetřit čas při čtení. Tato novinka je nicméně zatím k dispozici jen v rámci nativního prohlížeče Samsung Internet, což může být do jisté míry omezující pro její rozmach, jelikož je na androidích telefonech obecně daleko oblíbenější Chrome od Googlu. Pokud si však tuto skutečnost odmyslím, musím uznat, že souhrn textů zvládá Galaxy AI opravdu působivě a leckdy mě až překvapilo, jak komplexně. Tuto funkci jsem si zkoušel zejména na mých vlastních článcích publikovaných na Letem světem Applem, u kterých jsem znal dopředu jejich obsah a byl jsem tak schopen posoudit, jak zdařilý souhrn je. A ve všech případech byl 100% dostačující k pochopení tématu, což třeba u recenzí o několika tisících slovech docela bodne.

Z AI funkcí mě dost zaujala i jejich integrace do fotogalerie a to konkrétně do funkcí pro úpravu fotek. S těmi si lze najednou vyhrát daleko víc a troufnu si říci, že díky AI člověka úpravy i více baví. K dispozici totiž nemáte jen standardní věci typu chytrý filtr a tak podobně, ale jednoduše můžete z fotek předměty odstraňovat, posouvat je na nich, zvětšovat či zmenšovat a tak podobně. Co mi pak docela vyrazilo dech, je „dokreslení“ fotky při jejím narovnání. Celé kouzlo je v tom, že pokud se vám podaří vyfotit fotka nakřivo a vy se jí rozhodnete vyrovnat, umělá inteligence je schopná jí „dokreslit“ tak, aby nebylo její kraje třeba kvůli vyrovnání odříznout a tím se nezměnil její formát. Jasně, vznikají tak fotky skládající se částečně z fikce, ale pokud je třeba vyrovnat daný snímek jen nepatrně, toto fantazírování umělé inteligenci zajisté prominete.

Jasně, výsledek není vždy dokonalý. Když jsem si zkoušel předměty, které jsem předtím nafotil, různě mazat ze záběru, na komplikovanějších pozadích bylo po přiblížení vidět, že struktura pozadí na místě, ze kterého zmizel předmět, je trochu jiná než jaká je standardně. To se ale bavíme o pozadích složených ze zmuchlané látky se třpytkami. Budete-li tedy fotit na něčem standardnějším (třeba na travnaté zahradě, stejnorodém podkladu a tak podobně), výsledek by měl být podstatně lepší. Myslím si tedy, že fotofunkce vylepšené pomocí AI jsou vskutku zábavné.

Výuka cizích jazyků do budoucna v ohrožení?

Další extrémně zajímavou novinkou spojenou s AI jsou překlady telefonních (GSM) hovorů a zpráv v reálném čase. Vše funguje naprosto jednoduše tak, že si při telefonátu nastavíte jazyk, kterým volající hovoří a jazyk, který vy chcete slyšet, přičemž o vše ostatní se postará telefon. Ten hlas volajícího překládá do jazyka, kterému rozumíte a vaše odpovědi zase překládá do jazyka, kterému rozumí protistrana. Nastavit si navíc můžete i hlas, kterým bude AI hovořit. K dispozici je sice jen jeden typ ženského a jeden typ mužského, do budoucna se však dá očekávat rozšíření. Pokud vás pak zajímá překlad textových zpráv, ten probíhá jednoduše přes integraci do softwarové klávesnice Samsungu, takže vám ve výsledku odpadne nutnost kopírovat zprávy například z překladače. Jednoduché, leč opravdu účinné.

Určitě se ptáte, zda tato funkce podporuje češtinu. Odpovědí je, že zatím ne, ale pracuje se na ní a v dohledné době by měla dorazit. Pokud Samsung dodrží v tomto směru slovo, pak si myslím, že může Applu (nezareaguje-li ten na podobnou funkci v rámci iOS 18) „vypálit rybník“, protože česká lokalizace může být pro leckoho velkým tahákem.

Zní vám informace o Galaxy AI skvěle? O to víc vás překvapí, stejně jako překvapilo mě, že se je chystá Samsung uvolnit i na modely Galaxy S23, své nejnovější skládačky z loňska a nejnovější tablety. Budou tam sice prý k dispozici v osekané míře a zřejmě trochu pomalejší, nicméně budou a to je hlavní. Pro uživatele se jedná bezesporu o velmi dobrou zprávu, avšak z pozice Samsungu popravdě tento krok příliš nechápu. Být ním, raději si nechám tuto funkci exkluzivní pro S24, protože se dle mého jedná o skutečně extrémní lákadlo pro všechny milovníky technologií. V Samsungu ale sedí trochu jiné hlavy než jsem já.

Zpracování á la Apple? Jak v čem

Hodnocení designu je ryze subjektivní záležitostí, já se přesto pokusím jej popsat co možná nejobjektivněji to jen dovedu. Obecně lze říci, že pokud se vám líbila předešlá generace Galaxy S, tedy S23, S23+ a S23 Ultra, budete i v tomto případě spokojeni. Designově se totiž S24 nedočkala žádné revoluce, ale spíš takového příjemného faceliftu například ve formě mírného zaoblení zadních hran a tak podobně. Upřímně? S24 a S24+ se vzhledem vyjma zadního fotoaparátu docela blíží iPhonům, avšak nemyslím si, že je to záměrem, nýbrž spíš celkovým pokrokem trhu, který se tímto směrem od zaoblených hran již nějakou dobu ubírá. Každopádně barvičky, které Samsung pro letošní modely zvolil, jsou naživo opravdu hezké.

Asi nejvíce zvědavý jsem byl na to, jak se popasoval Samsung s titanovým rámečkem modelu Galaxy S24, který jej jakožto jeho první telefon dostal. A musím říci, že mi jeho pojetí rámečku přijde paradoxně o něco lepší než to, které zvolil Apple, minimálně tedy z hlediska opracování. Netuším, čím to je, ale když jsem držel v ruce můj iPhone 15 Pro či iPhone 15 Pro Max kolegy Adama, spolu s Galaxy S24 Ultra, rámečky iPhonů měly daleko větší tendenci se „patlat“, chytat na sebe otisky a zkrátka být špinavé. To u Galaxy byla tendence „matlání“ naprosto minimální, což je rozhodně fajn. Čím to je upřímně netuším, ale přišlo mi, že rámeček Samsungu je celkově hladší a možná proto se na něm nečistoty zachytávají hůře a naopak lépe jdou vyleštit. Jedním dechem ale musím dodat, že se odolnost proti „umatlání“ liší zřejmě model od modelu a zatímco tmavá varianta otisky chytala minimálně, na světlejší již byly vidět trochu více. Nicméně v porovnání s rámečkem iPhonů bych stále řekl, že Samsung vítězil.

Upřímnou pochvalu musím vyseknout Samsungu i za brutální jas displeje, který celé rodině Galaxy S24 dopřál. Ten je totiž úctyhodných 2600 nitů v maximu, což je o 600 nitů víc, než kolik zvládá v maximu displej iPhonů 15 Pro. Čitelnost displeje nových Galaxy S24 na slunci by tedy měla být v porovnání s iPhony lepší. Nutno navíc jedním dechem dodat, že na skvělé čitelnosti na slunci nebude mít podíl jen mimořádně vysoký jas, ale taktéž vylepšená antireflexní vrstva. Tu jsem samozřejmě také zkoušel, byť pod umělým světlem, a musím říci, že když jsem dal vedle sebe Galaxy S24 Ultra a iPhone 15 Pro s maximálním jasem v obou případech, právě kvůli nižší odrazivosti světla byla čitelnost S24 Ultra opravdu lepší.

Ceny a něco navíc

Pokud vás zajímá, kolik si Samsung za své nové vlajky účtuje, ceny jsou následovné:

Galaxy S24 128GB – 21 999 Kč

– 21 999 Kč Galaxy S24 256GB – 23 499 Kč

– 23 499 Kč Galaxy S24+ 256GB – 27 999 Kč

– 27 999 Kč Galaxy S24+ 512GB – 30 990 Kč

– 30 990 Kč Galaxy S24 Ultra 256GB – 35 499 Kč

– 35 499 Kč Galaxy S24 Ultra 512GB – 38 499 Kč

– 38 499 Kč Galaxy S24 Ultra 1TB – 44 499 Kč

Nebojím se tedy říci, že S24 Ultra je v tomto směru zcela srovnatelný s iPhonem 15 Pro Max, tedy high-endem od Applu. Co se pak týče zbylých dvou modelů, zde se nemůžu zbavit pocitu, že na tom jsou cenově oproti Applu zkrátka lépe. Respektive, menší Galaxy S24 toho za svou cenu nabízí rozhodně mnohem víc zajímavého než iPhone 15. Vždyť minimálně displej se 120Hz obnovovací frekvencí či podporou Always-on stojí za pochvalu, stejně jako 45W kabelové nabíjení. Mimochodem, o to víc mě zaráží, že se Samsung rozhodl odignorovat nový standard Qi2 a do zad svých S24 nepřidal pár magnetů á la MagSafe. U většího S24+ se mi zase líbí, že za vcelku přijatelnou cenu začíná na dvojnásobném úložišti oproti základnímu iPhonu 15 Pro, byť se zde můžeme bavit o tom, zda jsou například foťáky těchto telefonů srovnatelné, když jsou i jejich ceny vcelku blízké.

Možná ještě zajímavější než ceny je však slib Samsungu nabízet u řady S24 skoro až neuvěřitelných 7 let plnohodnotné softwarové podpory – tedy 7 let jak bezpečnostních aktualizací, tak i velkých aktualizací operačního systému. Zdá se tedy, že šli inženýři v Jižní Koreji „do sebe“, vyslyšeli volání svých fanoušků a rozhodli se minimálně dorovnat z hlediska dlouholetosti Apple. Zda to ponese ovoce ukáže až čas. U Applu je však právě dlouholetá softwarová podpora vnímána uživateli velmi pozitivně a bylo by proto docela překvapivé, kdyby neměla pozitivní efekt i a vnímání Samsungu.

Resumé – I jablíčkáře dokáží zaujmout

Jak jsem již psal výše, Applu jsem věrný již mnoho let. To však v žádném případě neznamená, že bych nebyl schopen uznat kvalitu konkurence, což zrovna zde udělat musím. Řada S24 totiž rozhodně dokáže svými funkcemi, designem a v podstatě i cenou zaujmout. Zda je lepší než iPhony 15 (Pro) si soudit netroufám a vlastně ani nechci. Jedná se totiž typově o zcela jiné telefony pro jiné sorty uživatelů, k čemuž je ostatně předurčuje už jejich operační systém, který je v jednom případě docela otevřený a v druhém zase poměrně striktně uzavřený. Z hlediska technických specifikací jsou si pak telefony podobné a jedním z hlavních kritérií při výběru je tak vyjma operačního systému snad jen design a to, zda se vám víc líbí fotky z jednoho či druhého telefonu. Mě ale testování nových Galaxy S24, S24+ a S24 Ultra zejména díky AI bavilo a jsem dost zvědavý na to, co na tomto poli předvede do budoucna Apple.

