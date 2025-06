Recenze Eureka J15 Pro Ultra: Perfektní robotický vysavač pro náročné

Když mi poprvé přistála v rukou krabice s robotickým vysavačem Eureka J15 Pro Ultra, byl jsem upřímně zvědavý, co od něj čekat. Značka Eureka u nás totiž není úplně běžná, a tak jsem přistupoval s lehkým respektem a očekáváním překvapení. Hned po rozbalení ale bylo jasné, že tahle mašina je jiná liga – a to nejen kvůli specifikacím, které vypadají na papíře skoro jako sci-fi.

Technické specifikace

Sací výkon úctyhodných 16 200 Pa je totiž pořádný základ, který ještě doplňuje špičková AI navigace IntelliView schopná v reálném čase rozpoznávat překážky, automatické mytí mopů a jejich sušení horkým vzduchem nebo inovativní samočisticí systém kartáče s technologií FlexiRazor, která efektivně odstraňuje vlasy a chlupy bez nutnosti manuálního zásahu. To vše podpořeno velkorysými nádržkami v nabíjecím doku o objemu 3 litry na čistou vodu, 2,5 litru na špinavou vodu a 2,5l sáček na prach, což jsou parametry, které běžně potkáte spíše u modelů za třicet tisíc a více korun.

Design robota je funkčnější než elegantní, což mi ale vůbec nevadilo. Jeho hranatější tvar a výška 9,5 cm mu dovolují snadno dosáhnout do rohů a pod nízký nábytek, což je pro mě klíčové, protože domácnost není vždy ideálně uklizená a místo pod pohovkou patří k nejproblematičtějším. Naopak základna robota je poměrně velká, konkrétně přes 40 cm na šířku a téměř 50 cm do výšky, což je trochu kompromis, pokud máte malý byt nebo méně místa, kam ji dát. Na druhou stranu tu ale najdete pokročilý čisticí systém s vyhříváním, automatickým vyprazdňováním i nádržkami na vodu, které vyžadují trochu prostoru, ale zase nabízejí komfort, který jinde nenajdete.

Fotogalerie Eureka J15 Pro Ultra 2 Eureka J15 Pro Ultra 3 Eureka J15 Pro Ultra 4 Eureka J15 Pro Ultra 5 Eureka J15 Pro Ultra 6 Eureka J15 Pro Ultra 7 Eureka J15 Pro Ultra 8 Eureka J15 Pro Ultra 9 Eureka J15 Pro Ultra 10 Eureka J15 Pro Ultra 11 Eureka J15 Pro Ultra 12 Eureka J15 Pro Ultra 13 Eureka J15 Pro Ultra 14 Eureka J15 Pro Ultra 15 Eureka J15 Pro Ultra 16 Eureka J15 Pro Ultra 17 Eureka J15 Pro Ultra 18 Eureka J15 Pro Ultra 19 Eureka J15 Pro Ultra 20 Eureka J15 Pro Ultra 21 Vstoupit do galerie

Testování

Začnu tam, kde to nejvíc pálí, tedy vysáváním. Měl jsem možnost vyzkoušet několik robotických vysavačů, ale Eureka J15 Pro Ultra mě překvapila svým výkonem, který v domácím provozu nemá mnoho konkurentů. Eureka J15 Pro Ultra má totiž sílu (respektive tah), která zvládne nejen hladké podlahy, ale i koberce s vyšším vlasem nebo třeba rohy, kde se často zachytávají prachové chomáče a vlasy. A právě s tímto bojem si robot poradí na jedničku. Systém FlexiRazor se navíc po každém úklidu automaticky postará o očištění hlavního válcového kartáče od vlasů a chlupů, takže se mi už nestalo, že bych s nůžkami musel trávit hodiny, což je u mě doma s manželkou s dlouhými vlasy a kočkou velká úleva.

Navigace je pro mě další velké překvapení. IntelliView AI je opravdu chytrá, jelikož nejenže rozpoznává překážky jako boty, kabely, vázy nebo domácí mazlíčky, ale navíc se jim aktivně vyhýbá, nesnaží se je odsunout ani přejet, což často vidíte u levnějších modelů. Robot díky tomu působí velmi „respektujícím“ dojmem, jako kdyby si opravdu hlídal svůj terén a choval se k domácnosti šetrně. Když jsem ho sledoval, jak se lehce vyhýbá kabelům nebo „odklání“ od předmětů náchylnějších na poškození, připomnělo mi to spíš malého pečlivého pomocníka než stroj.

Doprovodná aplikace Eureka je pak velmi příjemná na ovládání i nastavení. Nabízí detailní mapování, možnost individuálního nastavení úklidu pro jednotlivé místnosti, různé režimy intenzity sání, počet přejezdů, ale i sílu vytírání. Podpora více map je super bonus, pokud máte víc pater, což v dnešní době není nijak samozřejmé. Navíc je částečně v češtině, takže by si s ní měl rozumět snad každý chápající člověk.

Fotogalerie #2 Eureka J15 Pro Ultra 32 Eureka J15 Pro Ultra 33 Eureka J15 Pro Ultra 34 Eureka J15 Pro Ultra 35 Eureka J15 Pro Ultra 36 Eureka J15 Pro Ultra 37 Eureka J15 Pro Ultra 38 Eureka J15 Pro Ultra 39 Eureka J15 Pro Ultra 40 Eureka J15 Pro Ultra 41 Eureka J15 Pro Ultra 42 Eureka J15 Pro Ultra 43 Eureka J15 Pro Ultra 44 Eureka J15 Pro Ultra 45 Vstoupit do galerie

Vytírání je u Eureka J15 Pro Ultra další příjemné překvapení. Mopovací systém se dvěma rotačními disky, které se točí až 180krát za minutu a přitom vyvíjejí přiměřený tlak, opravdu funguje na rozdíl od mnoha jiných robotů, které mopování spíše jen simulují tím, že za sebou (respektive pod sebou) tahají hadřík. Zvlášť praktické je automatické vysouvání mopů do stran v rozích místností, což umožňuje dostat se blízko ke stěnám a lištám. Ten rozdíl poznáte ihned v praxi, zejména pokud máte doma tvrdé podlahy, kde se špína a prach často usazuje právě v těchto místech. Mopy si poradily i se zaschlými šmouhami v kuchyni a otisky bot v předsíni bez nutnosti předchozího namočení, což šetří čas a práci. Po úklidu se mopy samy vyperou v horké vodě a následně usuší horkým vzduchem, takže nehrozí zápach nebo plísně, což je problém, se kterým se potýkám u jiných robotů s mopováním.

Právě vytírání je pak za mě jednou z hlavních zbraní tohoto vysavače. Díky dvojici rotujících mopů je totiž plovoucí podlaha opravdu precizně vyleštěna a člověk tak má pocit, jako kdyby ji umýval mopem on sám. A to myslím zcela vážně. Když se totiž člověk po takto vytřené podlaze projde bos, má z ní pocit, jak kdyby se procházel po dokonale vytřené, čerstvě položené ploše. Snad jediný neduh, který mě v tomto směru napadá, je fakt, že vysavač nedisponuje v nabíjecí základně nádržkou na saponát, který by si následně dávkoval a čistil jím zemi. Tu tedy myjete neustále „jen“ vodou.

Co se týče vydrží baterie, ta se v reálném provozu pohybuje kolem 100 minut, což stačí na úklid plochy mezi 150 až 180 m², což je rozumný parametr pro běžné větší byty či menší domy. Pokud ale máte větší dům, robot si úklid rozdělí na více částí a při vybití se automaticky vrátí na základnu dobít, aby pak pokračoval v práci přesně tam, kde skončil. Plné nabití trvá přibližně 4 hodiny, což je slušné číslo vzhledem k výkonu. Počítejte nicméně s vyšším hlukem stanice při sušení a čištění mopů – je to slyšet, ale protože celý proces trvá jen pár minut a lze ho nastavit na dobu, kdy nejste doma, nepovažuji to za zásadní nevýhodu.

Fotogalerie #3 Eureka J15 Pro Ultra 26 Eureka J15 Pro Ultra 27 Eureka J15 Pro Ultra 28 Eureka J15 Pro Ultra 29 Eureka J15 Pro Ultra 30 Eureka J15 Pro Ultra 31 Vstoupit do galerie

Resumé

Eureka J15 Pro Ultra mě opravdu nadchla a to nejen svými výkony, ale především celkovým komfortem, který přináší do domácnosti. Už to není jen o tom, jak rychle a silně vysaje, ale o tom, že díky automatickým funkcím nemusíte téměř vůbec řešit údržbu, jelikož se kartáč sám čistí, mop se pere a suší, robot rozpoznává a obchází překážky jako skutečný profesionál. To, že nemusím pravidelně kontrolovat, jestli se někde nezasekl nebo neuvízl, je pocit, který zbytek robotů zatím nenabídl.

Ano, Eureka J15 Pro Ultra není levný robot, ale za každou korunu dostanete opravdu funkční technologie, které dávají smysl a šetří vám čas i nervy. Pro mě osobně je to stroj, kterému bych svěřil celou domácnost i na delší dobu bez dohledu, protože vím, že práci udělá precizně a bez kompromisů.

Pokud hledáte robota pro větší byt, dům nebo máte náročnější domácnost s dětmi, mazlíčky a různorodými povrchy, pak je Eureka J15 Pro Ultra jasná volba. Není to jen další chytrý vysavač, ale skutečně promyšlený a technologicky vyspělý pomocník, který vám bude každý týden šetřit hodiny času. A takové přátelství se rozhodně vyplatí.

Eureka J15 Pro Ultra lze zakoupit zde