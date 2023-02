Na rendery iPhone 15 Pro od Hanse Tsaize jsme se již podívali. Tentokrát však představil, jak by to vypadalo, kdyby Apple využil design Apple Watch Ultra a představil iPhone 15 Pro Ultra. Hans se samozřejmě nijak nevěnuje tomu, čím by se měla verze Ultra lišit od klasického iPhone 15 Pro. Využil však designu Apple Watch Ultra a použitých materiálů, tedy kartáčovaného titanu a uniklého vzhledu iPhone 15 Pro, aby ukázal, aby mohl ukázat, jak by vypada iPhone 15 Pro Ultra.

Fotogalerie iPhone 15 Pro Ultra iPhone 15 Ultra Apple iPhone 15 Pro Ultra iPhone 15 Pro Ultra Apple Vstoupit do galerie