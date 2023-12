Je to oficiální! Apple dostal zákaz prodávat v USA Apple Watch 9 a Ultra 2

Je to oficiální. Apple od včerejška, tedy 26. prosince, nemůže prodávat na území USA nejnovější Apple Watch Series 9 a Apple Watch Ultra 2. Zákaz dovozu a prodeje vydaný Komisí pro mezinárodní obchod (ITC) totiž nabyl právní moci a Bidenova administrativa následně oznámila, že jej nebude vetovat. Zákaz se sice vztahuje „jen“ na Apple, takže ostatní prodejci své skladové zásoby Apple Watch prodávat i nadále mohou, nicméně jakmile jim dojdou, Apple jim je jednoduše nebude moci dodat a jedinou možností tak zřejmě bude oklika přes zahraničí.

Úřad obchodního zmocněnce Spojených států uvedl, že se po „pečlivých konzultacích“ rozhodl rozhodnutí ITC nezvrátit. V jeho prohlášení stojí konkrétně toto:

„Dne 26. října 2023 americká Komise pro mezinárodní obchod zjistila, že společnost Apple, Inc. porušila dva patenty společností Masimo Corporation a Cercacor Laboratories, Inc. se sídlem ve Spojených státech. Od roku 2005 je Úřad obchodního zmocněnce USA (Office of the United States Trade Representative) pověřen prezidentem podle oddílu 337 obchodního zákona z roku 1930, aby rozhodnutí ITC přezkoumal po dobu 60 dnů. Po pečlivých konzultacích se velvyslanec Tai rozhodl, že rozhodnutí ITC nezruší a rozhodnutí ITC se stalo konečným dne 26. prosince 2023.“

Není žádným překvapením, že na oficiální zákaz prodejů reagoval Apple odvoláním, které podal k americkému federálnímu odvolacímu soudu s vizí, že by snad mohl dosavadní rozhodnutí orgánů přehodnotit. Zároveň se nechal slyšet, že pracuje na softwarovém řešení, které by dle něj mělo umožnit obnovení prodeje. „Podnikáme veškerá opatření, aby se Apple Watch Ultra 2 a Apple Watch Series 9 vrátily na pulty obchodů co nejdříve,“ řekl jeho mluvčí agentuře Reuters.

Ptáte-li se, co přesně za zákazem stojí, pak je to porušení patentů ze strany Applu. Jedná se konkrétně o technologie pro měření hladiny kyslíku v krvi, které měla patentované společnost Masimo a které Apple u Apple Watch 9 a Ultra 2, ale i dřívějších modelů, bez jejího souhlasu využil. Jelikož však nyní oficiálně prodává jen Series 9 a Ultra 2, logicky se zákaz vztahuje jen a pouze na ně. Poměrně zajímavé je pak to, že Masimo alespoň podle dostupných informací nestojí o mimosoudní dohodu a nedá se proto tak úplně očekávat, že by se celý spor minimálně touto cestou v dohledné době vyřešil.