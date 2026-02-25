Samsung představil Galaxy S26 (Ultra)! Čím jdou po krku iPhonům?

Samsung dnes na akci Galaxy Unpacked oficiálně odhalil novou vlajkovou řadu Samsung Galaxy S26 v čele s modelem Samsung Galaxy S26 Ultra. A pokud se jihokorejský gigant v posledních letech snažil držet krok s Applem, letos je z prezentace jasně cítit, že chce víc. A nejen z prezentace. Podle prvních dojmů redaktorů z našeho sesterského magazínu SamsungMagazine je rozhodně o co stát!
Nová generace staví na třech pilířích, konkrétně na výkonu, fotoaparátu a umělé inteligenci. A právě kombinací těchto tří oblastí se Samsung snaží jít přímo proti iPhonům, které budou jeho hlavními soupeři v následujících měsících.
Výkon bez kompromisů a důraz na AI
Uvnitř modelu S26 Ultra tepe Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy vyráběný 3nm procesem. Společnost slibuje výrazný posun v oblasti NPU, GPU i CPU, přičemž právě výkon pro AI výpočty má být jednou z hlavních předností celé řady. Telefony mají zvládat náročné úlohy bez zpomalení a bez přehřívání, čemuž má pomáhat přepracovaná parní komora i nově řešené chlazení. Baterie má kapacitu 5000 mAh a podporuje 60W nabíjení. Samsung uvádí, že z nuly na 75 % se dostanete za zhruba 30 minut. Nechybí rychlé bezdrátové nabíjení ani Wireless PowerShare.
Ultra nabídne 6,9“ Dynamic AMOLED 2X displej s QHD+ rozlišením, 1–120Hz adaptivní obnovovací frekvencí a podporou S Pen. Nechybí Corning Gorilla Armor 2 a titanové prvky konstrukce, přičemž Samsung zdůrazňuje i využití recyklovaných materiálů včetně lithia a tantalu. Design je sjednocený napříč modely a působí dospěleji a uhlazeněji. Nejzajímavější novinkou displeje je pak bezesporu takzvaný Privacy Display, který omezuje pozorovací úhly displeje a má zabránit „shoulder surfingu“, tedy zvědavým pohledům přes rameno.
Fotogalerie
Fotoaparát: 200 MP a důraz na video
Pokud je nějaká oblast, kde Samsung tradičně tlačí na pilu, je to fotoaparát. S26 Ultra proto přináší 200MP hlavní snímač s lepší světelností, 50MP ultraširoký objektiv a dvojici teleobjektivů ve složení 3× a 5× optický zoom, přičemž softwarově telefon zvládá až 10× optickou kvalitu.
Výrazně vylepšena má být Nightography, tedy noční focení, kde pomáhá jasnější clona i pokročilé zpracování obrazu přes nový ISP. Samsung klade velký důraz i na video, jelikož Ultra podporuje až 8K při 30 fps a nový režim APV má zachovat kvalitu i při opakovaných úpravách záznamu. Nechybí pokročilá stabilizace s horizontálním zámkem a automatickou korekcí až do 360 stupňů.
Galaxy AI jako hlavní zbraň
Stejně jako Apple staví na Apple Intelligence, Samsung dál rozvíjí Galaxy AI. Novinkou je například Now Nudge, který nabízí kontextové návrhy podle toho, co právě děláte (avšak neumí česky), nebo Now Brief, tedy personalizovaný přehled informací na základě vašich návyků. Vylepšeno bylo i Circle to Search, které nově rozpozná více objektů najednou. Zajímavě působí i funkce Call Screening, kdy AI odpovídá na neznámá čísla a zjišťuje, kdo volá a proč. Nechybí detekce podvodných hovorů v reálném čase (opět jen v podporovaných jazycích).
Fotogalerie #2
Galaxy S26 a S26+ „na druhé koleji“
Vedle vlajkové lodě v podobě Samsung Galaxy S26 Ultra představil Samsung také modely Galaxy S26 a Galaxy S26+, které tvoří páteř celé řady. Základní S26 nabídne 6,3“ Dynamic AMOLED 2X displej s rozlišením FHD+ (2340 × 1080), jemností 411 ppi a adaptivní obnovovací frekvencí 1–120 Hz. S26+ přidává větší 6,7“ panel s QHD+ rozlišením (3120 × 1440) a jemností 516 ppi. Oba modely tak cílí na uživatele, kteří chtějí špičkový obraz, ale nepotřebují obří 6,9″ panel Ultra.
Pod kapotou běží nový vlastní Exynos 2600, doplněný o 12 GB RAM. Úložiště startuje na 256 GB u základního S26 a sahá až po 512 GB. Nechybí přepracované chlazení, které má zajistit stabilní výkon i při dlouhodobé zátěži, a samozřejmě kompletní integrace Galaxy AI funkcí, které Samsung letos staví do role hlavního taháku.
Samsung Galaxy S26
Fotoaparát je v obou případech postaven na 50MP hlavním snímači s optickou kvalitou 2× zoomu, doplněném o 10MP teleobjektiv s 3× optickým přiblížením a ultraširokoúhlý objektiv. Samsung zdůrazňuje konzistentní barevné podání, lepší redukci šumu a vylepšené noční snímky díky kombinaci světelnější optiky a pokročilého zpracování obrazu. Samozřejmostí je podpora pokročilé stabilizace videa a AI úprav přímo v galerii.
Rozdíl je i v baterii. Galaxy S26 má kapacitu 4300 mAh, zatímco S26+ nabídne 4900 mAh a rychlejší nabíjení. Oba modely podporují rychlé bezdrátové nabíjení i Wireless PowerShare. Konstrukčně jsou telefony tenké 7,2 mm u S26 a 7,3 mm u S26+ a díky tomu, že Samsung sjednotil design celé série, vizuálně působí jako kompaktnější sourozenci Ultra modelu.
Zjednodušeně řečeno, zatímco Ultra je výkladní skříň technologických možností, S26 a S26+ představují realistickou volbu pro většinu uživatelů. Nabízejí vysoký výkon, kvalitní fotoaparát, moderní displeje a plnou dávku Galaxy AI, ale za výrazně dostupnější cenu. A právě tady může být jejich nejsilnější zbraň v souboji s iPhony.
Samsung Galaxy S26+
Ceny a dostupnost
Galaxy S26 Ultra startuje na 35 699 Kč za 256GB variantu v rámci zaváděcí nabídky, oficiální doporučená cena 1TB verze sahá až na 47 999 Kč. Galaxy S26 pak začíná na přívětivějších 23 999 Kč za 256GB variantu a S26+ vychází na 30 699 Kč za 256GB variantu. Předobjednávky běží od 25. února, ostrý prodej startuje 11. března.
Nechme se tedy překvapit, jak na novinky Samsungu zareaguje Apple při svém podzimním představení. Jedno je ale jisté už teď. Souboj o technologickou korunu roku 2026 právě začal.