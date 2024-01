M3 Ultra se blíží. Možná však dorazí jen v jednom Macu

Poté, co Apple na konci loňského roku světu představil první vlaštovky nové generace jeho počítačo-tabletových čipů řady M ve formě M3, M3 Pro a M3 Max se zraky mnoha jablíčkářů upínají k poslednímu očekávanému „emku“ třetí generace. Řeč je konkrétně o čipu M3 Ultra, jehož předešlá generace tepe v Macu Studio a Macu Pro. A jak se zdá, dlouho na něj čekat svět nebude.

S informacemi o M3 Ultra přišla teprve před pár hodinami analytická společnost TrendForce, jejíž zdroje se dlouhodobě ukazují jako velmi přesné. Ty tentokrát zjistily konkrétně to, že uvedení čipu M3 Ultra má Apple naplánováno kolem půlky letošního roku, z čehož lze usuzovat, že se tak stane na WWDC. Poměrně zajímavé je nicméně to, že zdroje výše zmíněné společnosti v souvislosti s M3 Ultra hovoří jen o Macu Studio a nikoliv o Macu Pro, byť by jeho opomenutí nedávalo žádný smysl. Je proto otázkou, kam všude nakonec Apple tento čip nasadí a zda se jej nakonec skutečně nedočká jen Mac Studio.

Možná nejzajímavější na celém úniku informací je však to, že má být M3 Ultra vyroben pokročilejší 3nm výrobní metodou a to jakožto první čip Applu. Jen pro představu, TSMC stojící za výrobou čipů řady M má u M3 Ultra využít výrobní metodu, kterou chce Apple použít v případě iPhonů až příští rok u čipů A18 Pro. Právě z tohoto důvodu by tak mohl být výkonnostní skok podstatně větší, než nyní svět očekává. Je totiž třeba si uvědomit, že doposud využíval Apple u svých čipů de facto škálovatelnost, jelikož je spolu propojoval a tím tak tvořil vyšší verze. Jelikož má však být M3 Ultra vyroben jiným procesem než M3 Max, zřejmě nevznikne spojením dvou M3 Max, ale buď vytvořením zcela jiného „typu“ čipu, nebo rovnou spojením dvou M4 Max, které by byly založeny taktéž na pokročilejším 3nm výrobním procesu. Je tedy skutečně na co se těšit, protože M3 Ultra vypadá zatím opravdu extrémně zajímavě. Pokud se totiž prognózy kolem něj vyplní, mohl by se od konkurence vzdálit na míle daleko.