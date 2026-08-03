LEGO Harry Potter Ministerstvo kouzel odhaluje další tajemství. Unikly nové fotografie včetně minifigurek

Jen před několika dny jsme vás informovali o prvním úniku připravovaného sběratelského LEGO Ministerstva kouzel, který ukázal základní podobu celé stavebnice. Teď se na internetu objevila další várka fotografií, díky nimž si lze udělat mnohem lepší představu o tom, co LEGO na září chystá. A pokud jsou snímky autentické, fanoušci Harryho Pottera se mají opravdu na co těšit.
Nové fotografie zachycují nejen kompletní balení stavebnice, ale také řadu detailů jednotlivých pater, několik nových minifigurek a další prvky, které na předchozích únicích nebyly vůbec vidět. Potvrzuje se tak, že LEGO připravuje jednu z nejpropracovanějších stavebnic z kouzelnického světa za poslední roky.
Dominantou modelu zůstává několikapatrové Ministerstvo kouzel. V horní části nechybí londýnská ulice s ikonickou červenou telefonní budkou, která slouží jako vstup do ministerstva, zatímco prostřední patro věrně zachycuje monumentální hlavní halu s fontánou a charakteristickými červenobílými sloupy. Spodní část pak ukrývá další podzemní prostory včetně tajemných chodeb a magických místností, které fanoušci znají z filmů. Velkou pozornost budí také nové fotografie minifigurek. Na snímcích lze rozpoznat několik dosud neviděných postav v nových potiscích, včetně Albuse Brumbála v elegantním světle fialovém hábitu. Objevují se také další známé tváře z Ministerstva kouzel a podle všeho si LEGO dalo na jejich zpracování opravdu záležet. Pokud se vše potvrdí, půjde o jednu z nejbohatších sestav minifigurek, jakou kdy některý Harry Potter set nabídl.
Fotogalerie
Další fotografie zároveň potvrzují řadu drobných detailů interiéru. Nechybí kanceláře, magické artefakty, pohyblivé části ani několik skrytých místností, které byly na prvních únicích prakticky nerozeznatelné. Zdá se, že model nebude jen výstavním kusem, ale nabídne i řadu zajímavých funkcí během samotného stavění. Potvrzuje se také dříve uniklá cena. Za stavebnici by si mělo LEGO říct 450 dolarů, což z ní udělá jednu z nejdražších novinek řady Harry Potter. Vzhledem k velikosti modelu, 3 491 dílkům a množství exkluzivních minifigurek ale nejde o nijak překvapivou částku.
Přestože LEGO zatím Ministerstvo kouzel oficiálně nepředstavilo, množství uniklých materiálů naznačuje, že oznámení už je doslova za dveřmi. Pokud bude finální podoba skutečně odpovídat tomu, co ukazují nejnovější fotografie, čeká fanoušky Harryho Pottera jeden z nejambicióznějších a nejdetailnějších setů celé licencované série. A upřímně? Po tom, co jsme viděli na prvních únicích, vypadají nové snímky ještě přesvědčivěji.