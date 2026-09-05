Uniklo video krabičky iPhone 18 Pro Max. Potvrzuje hned dvě novinky

Apple sice představí novou generaci iPhone už příští týden, to však v žádném případě neznamená, že by úniky informací o těchto telefonech již začínaly slábnout. Ba právě naopak, v posledních dnech se toho o novinkách objevuje tolik, že se mi chce skoro až s trochou nadsázky říci, že středeční představení bude vlastně už jen formalita, protože o telefonech víme už nyní víceméně vše. Před pár hodinami se například na sociálních sítích objevilo video údajné krabičky iPhone 18 Pro Max. A jelikož se podobné incidenty, kdy ze skladu unikl produkt ještě poměrně dlouho před představením, děly i v minulosti, není příliš důvod videu nevěřit.
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Na videu můžete vidět konkrétně světle modrou variantu iPhone 18 Pro Max, což je taky bohužel vše. Cokoliv dalšího s telefonem totiž chybí, takže si musíme vystačit jen s pohledem na jeho záda. Ten nicméně potvrzuje minimálně fakt, že se zezadu novinka designově prakticky nezmění a jedinou výraznější změnou oproti předešlé generaci tak bude nasazení světle modré barvy, která je alespoň na krabičce o něco tmavší než ta, kterou Apple použil u iPhone 13 Pro před pár lety. Za zmínku stojí rovněž evidentní snaha Apple sjednotit skleněnou zadní část s hliníkovým zbytkem těla. Rozdíl v odstínu je sice stále viditelný, ale rozhodně ne tak moc, jak tomu bylo u iPhone 17 Pro. Víc toho však bohužel z tohoto krátkého videa vyčíst nelze a nezbývá tak než počkat na příští týden, kdy se vše oficiálně odhalí. A co vy, těšíte se? My moc a to zejména na iPhone Ultra.