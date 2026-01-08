Generování videí pomocí AI se v roce 2026 konečně stalo opravdu „mobilní“ záležitostí. Už nepotřebujete notebook (ani spoustu trpělivosti) — dnes dokážete z jediné věty, fotky nebo hrubého nápadu vytvořit sdílený klip, často i se zvukem, titulky a formáty připravenými rovnou pro sociální sítě.
Aby byl výběr praktický, zařadil jsem pouze aplikace dostupné jak na Google Play, tak v Apple App Store, které zároveň vykazují silná uživatelská hodnocení na obou platformách (hodnocení se v čase mění a liší se podle země, proto to berte jako snímek stavu z počátku ledna 2026).
Co dělá z aplikace skvělý AI video generátor v roce 2026?
Dobrá AI video aplikace už dávno není jen o tom, „aby to vypadalo hezky“. Ty nejlepší zvládají:
- Spolehlivost: méně neúspěšných generování, méně divných chyb v pohybu, méně promarněného času.
- Kontrolu: styl, pohyb kamery, tempo, poměr stran a možnost rychle iterovat.
- Práci se zvukem: hlas, hudba, titulky — nebo aspoň hladkou cestu k nim.
- Kvalitu exportu: čistý výstup vhodný pro platformy (vertikál pro Shorts/Reels/TikTok, landscape když je potřeba).
- Rozumné ceny/credits: aby experimentování nebylo trestané.
A s tímhle v hlavě — tady je pět nejlepších.
1) DeeVid (Top volba pro 2026): „AI video agent“, který pokryje celý workflow
Pokud chcete jednu aplikaci, která zvládne skoro všechno — od rozpohybování jediné fotky po generování videa z textu — DeeVid je v roce 2026 nejkomplexnější „all-in-one“ volba.
Proč vyniká v roce 2026
- Je postavený na konceptu AI video generator: můžete začít z textu, fotografie nebo klipu a rychle dojít k hotovému výsledku.
- Zřetelně podporuje více režimů tvorby, jako image-to-video, text-to-video, video z více obrázků a také video od startu do koncového snímku (skvělé, když potřebujete konkrétní „před/po“ a akci mezi tím má AI doplnit).
- Nabízí i praktické doplňky pro tvůrce, jako AI avatary a lip sync, plus exporty v 1080p a zaměření na „video se zvukem“ — věci, které řešíte, když chcete publikovat, ne jen testovat.
Snímek hodnocení ve storech (leden 2026)
- Google Play: 4,4★
- App Store: 4,5★
Nejlepší pro
Tvůrce, kteří chtějí jednu aplikaci na: trendující efekty, animaci fotek, prompt-to-video a rychlé iterace — bez přepínání mezi pěti nástroji.
2) Canva: nejlepší pro „AI video + šablony + brand kit“ v jednom
Canva už dávno není jen „design“. V roce 2026 je to reálné mobilní centrum pro rychlou tvorbu obsahu — hlavně pokud jedete šablonový workflow a řešíte konzistenci značky.
Proč je v tomhle seznamu
- Canva se na mobilu profiluje jako „AI video & photo editor/ AI Image Generator“ a nově zdůrazňuje AI generování videí se zvukem spolu s editačními funkcemi.
- A samozřejmě dostanete to, co Canva vždy uměla nejlíp: rychlé layouty, social formáty a jednotnou vizuální identitu — takže přechod od „vygenerovaného klipu“ k „příspěvku připravenému k publikaci“ je hodně plynulý.
Snímek hodnocení ve storech (leden 2026)
- Google Play: 4,8★
- App Store: 4,9★
Nejlepší pro
Sociální týmy, malé firmy a tvůrce, kteří chtějí rychlost + šablony + brand polish, ne jen samotné generování.
3) Adobe Express: nejlepší pro marketingový obsah „on-brand“ (se silnou AI asistencí)
Adobe Express je skvělá volba, pokud vám jde o čistý, profesionální výstup a chcete, aby AI urychlila nápady i produkci — bez pocitu, že každé generování je loterie.
Proč funguje na mobilu
- Adobe Express kombinuje video šablony s AI-podporou tvorby a „rychlými akcemi“, často i s možnostmi, které šetří čas (např. práce s titulky a značkovými prvky).
- Je navržený tak, abyste skončili u reálného deliverable (reklama, promo, post), ne jen u experimentu.
Snímek hodnocení ve storech (leden 2026)
- Google Play: 4,6★
- App Store: 4,8★
Nejlepší pro
Marketéry a tvůrce, kteří chtějí větší kontrolu značky, uhlazenější vizuální styl a nástroj, který působí „produkčně“.
4) D-ID: nejlepší pro mluvící avatary, prezentéry a „face-to-video“ explainery
Ne každý AI video generátor musí být filmový. Někdy chcete mluvící hlavu pro školení, produktové vysvětlení nebo rychlé video s narrací — a D-ID je v téhle kategorii pořád jedna z nejznámějších možností.
Proč je v roce 2026 pořád oblíbený
- D-ID je jasně zaměřený na videa s mluvícími avatary a prezentérský výstup.
- Skvěle se hodí, když potřebujete „aby někdo něco srozumitelně vysvětlil“, ne když chcete generovat surrealistickou scénu.
Snímek hodnocení ve storech (leden 2026)
- Google Play: 4,4★
- App Store: 4,7★
Nejlepší pro
Explaineři, vzdělávání, interní komunikace, UGC-style skripty a videa, kde je důležitá tvář a sdělení.
5) invideo AI: nejlepší pro rychlé marketingové video ze skriptu nebo nápadu
invideo AI je oblíbené u lidí, kteří chtějí přejít z konceptu → publikovatelné marketingové video s minimem tření, zejména při vyšším objemu tvorby.
Proč se dostalo do top 5
- Je přímo profilované jako AI video generátor a má silnou mobilní dostupnost na obou platformách.
- Je to dobrý „výstupní stroj“, když překlápíte spoustu nápadů do krátkých prom, produktových highlightů nebo social klipů.
Snímek hodnocení ve storech (leden 2026)
- Google Play: 4,2★
- App Store: 4,6★
Nejlepší pro
Tvůrce a týmy, které potřebují vyrábět reklamy, promy a marketingové klipy rychle — hlavně když záleží na skriptu a message.
Kterou aplikaci si vybrat?
Pokud si máte stáhnout jen jednu, začněte s DeeVid — v tomhle výběru působí jako nejuniverzálnější AI video generátor s více režimy tvorby, avatar/lip-sync funkcemi a silnými hodnoceními na obou storech.
Pak už vybírejte podle hlavního cíle:
- Chcete brand + šablony + rychlé balení pro sociální sítě? Canva.
- Chcete uhlazené marketingové kreativy s „pro“ feelingem? Adobe Express.
- Chcete prezentéra / mluvícího avatara? D-ID.
- Chcete rychlou marketingovou produkci ve velkém? invideo AI.
A ještě jedna (důležitá) poznámka: jak jsou AI videa realističtější, je potřeba být opatrný/á na souhlas, podobiznu a komerční práva — hlavně u tváří, hlasů a brandových materiálů. Nejlepší tvůrci v roce 2026 nejsou jen rychlejší; jsou i chytřejší v tom, co generují a jak to používají.