Jak zakázat Google ukládání vašich fotek, zvuků a videí pro trénink AI

Je tomu jen pár desítek minut, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Google začíná ukládat fotky, zvuk či videa z AI vyhledávání, což jinými slovy znamená, že tyto věc rázem nebudou tak soukromé, jak tomu bylo doposud. Důvod ukládání je sice relativně neškodný, jelikož díky takto získaným datům chce Google zdokonalit své AI nástroje, nicméně i přesto je jasné, že ne každému se bude něco podobného líbit. Níže proto naleznete návod, jak ukládání vašich fotek zvuků a videí pro trénink AI Google vypnout.
Jak ukládání vypnout
- Jděte do myactivity.google.com.
- Otevřete Search Services History (Historie vyhledávacích služeb).
- Vedle položky „Ukládat média“ zrušte zaškrtnutí políčka, čímž tuto funkci deaktivujete. K dispozici je také možnost nastavit sadu pravidel pro automatické mazání a ručně smazat dříve uložená média.
Sám Google v podpůrném dokumentu uvádí, že je novinka nasazována postupně, což jinými slovy znamená, že vaše data ukládat pro trénink AI ještě nemusí a to ani v horizontu několika nadcházejících týdnů. V takovém případě logicky ani v nastavení možnost vypnutí ukládání médií neuvidíte, což je i případ naší redakce. Vyzkoušeli jsme se totiž přihlásit přes 5 různých účtů, přičemž ani v jednom případě nám nebyla možnost vypnutí nabídnuta a je tedy víceméně jasné, že se na nás novinky ještě nevztahují. Přesto je dobré vědět, kam jít, až se tak stane.