Napište do Google jméno této fotbalové hvězdy a uvidíte, co se stane

Fotbalový svět dnes leží u nohou jednoho z největších hráčů všech dob. Lionel Messi v zápase proti Rakousku opět dokázal, že pro něj neexistují žádné limity. Argentina v tomto sledovaném duelu zvítězila jasně 2:0 a byly to právě dvě přesné trefy argentinského kapitána, které o výsledku rozhodly. Tyto dva góly měly navíc příchuť absolutní nesmrtelnosti. Messi totiž díky nim oficiálně překonal dosavadní rekord legendárního německého útočníka Miroslava Kloseho (16) a stal se nejlepším střelcem v celé historii mistrovství světa.
S celkovým úctyhodným počtem 18 nastřílených branek na světových šampionátech se Argentinec osamostatnil na absolutním vrcholu historických tabulek. Tento obří milník okamžitě vyvolal vlnu nadšení po celé planetě, na kterou bleskově zareagoval i Google. Ten pro všechny fanoušky připravil velmi povedené překvapení přímo ve svém vyhledávači.
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Pokud nyní do vyhledávacího pole na Google zadáte jméno tohoto fotbalisty, vaše obrazovka okamžitě ožije virtuální oslavou. Přes výsledky vyhledávání začnou létat pestrobarevné konfety, které navozují atmosféru zaplněného stadionu. Tím to ale nekončí. Hned vzápětí se na displeji objeví velká animace fotbalového míče s vyskakovacím nápisem, který hrdě hlásí, že vyhledáváte historického držitele gólového rekordu na mistrovství světa. Google tak originálním způsobem vzdal hold sportovní legendě, která se opět nesmazatelně zapsala do dějin.