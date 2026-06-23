Google mění pravidla. Začne ukládat vaše fotografie, zvuk i videa z AI vyhledávání

Google připravuje jednu z největších změn v historii svého vyhledávání. Miliony uživatelů po celém světě v následujících dnech uvidí nové nastavení účtu, které oddělí historii vyhledávání od ostatních služeb a zároveň rozšíří typ dat, která si Google může ukládat. Pokud máte historii zapnutou, nově do ní mohou přibýt také fotografie, zvukové nahrávky, videa nebo soubory, které sami použijete při vyhledávání nebo komunikaci s Google AI. Na první pohled jde o technickou změnu nastavení, ve skutečnosti ale odráží zásadní proměnu způsobu, jakým lidé internet používají. Místo psaní dotazů stále častěji vyhledáváme pomocí fotografie, hlasu nebo živé konverzace s umělou inteligencí. A právě na tuto budoucnost se Google připravuje.
Historie vyhledávání dostává úplně novou podobu
Doposud bylo vše řízeno jediným nastavením nazvaným Web & App Activity. To určovalo, zda si Google ukládá historii používání svých služeb a využívá ji pro personalizaci. Nově vzniká samostatné nastavení Search Services History, které bude zahrnovat služby jako:
- Google Search
- Google Maps
- Google News
- Google Translate
- Google Shopping
- Google Hotels
- Google Flights
Vedle toho bude existovat také oddělené nastavení pro Google Play. Změna znamená, že uživatel získá větší kontrolu nad tím, co chce ukládat a co ne.
Google bude ukládat i fotografie, zvuky nebo videa
Největší novinkou je možnost ukládání médií, která používáte při vyhledávání.
Pokud bude funkce Search Services History zapnutá, může si Google uložit například:
- fotografii nahranou do Google Lens,
- obrázek použitý při vizuálním vyhledávání,
- zvukovou nahrávku při rozpoznávání skladby,
- video nebo soubor využitý při interakci s AI.
Důležité je zdůraznit, že Google nebude automaticky procházet galerii vašeho telefonu. Ukládají se pouze média, která uživatel dobrovolně použije při práci se službami Googlu.
Proč to Google dělá?
Společnost vysvětluje, že lidé stále častěji vyhledávají jinak než klasickým textem. Místo psaní dotazu jednoduše vyfotí objekt, nahrají zvuk nebo zahájí konverzaci s umělou inteligencí. Díky ukládání těchto interakcí bude možné například:
- vrátit se k dřívějšímu hledání přes Google Lens,
- pokračovat v AI konverzaci o skladbě nebo obrázku,
- získat personalizovanější doporučení napříč službami Google.
Google zároveň uvádí, že uložená data využívá také pro vývoj svých technologií, bezpečnostních systémů a modelů umělé inteligence. Nové nastavení se bude uživatelům aktivovat postupně během následujících dnů. Pokud jste měli dosud zapnutou funkci Web & App Activity, Google ve výchozím nastavení převede vaše preference do nového systému. Stejně tak zachová nastavené automatické mazání historie po zvoleném období. Po dokončení přechodu už ale budou jednotlivá nastavení fungovat samostatně. Vypnutí jednoho nebude automaticky vypínat ostatní.
Jak ukládání médií vypnout
Google zároveň zdůrazňuje, že uživatel má nad svými daty plnou kontrolu. Kdykoliv může:
- vypnout ukládání historie Search Services History,
- vypnout samostatnou volbu Save Media,
- nastavit automatické mazání historie,
- odstranit jednotlivé fotografie, zvuky nebo videa ručně.
AI mění způsob vyhledávání internetu
Nová pravidla ukazují, jak rychle se mění způsob práce s internetem. Místo psaní několika slov stále častěji stačí namířit fotoaparát na neznámou rostlinu, nahrát zvuk písničky z rádia nebo se zeptat umělé inteligence na obsah fotografie. Právě proto Google přizpůsobuje historii vyhledávání nové době. Z textových dotazů se postupně stává multimediální archiv interakcí s AI, který může uživatelům usnadnit návrat k předchozím hledáním, ale zároveň otevírá další debatu o soukromí a množství dat, která o sobě největší internetové společnosti ukládáme.