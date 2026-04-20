Zavřít reklamu

Natáčení videa pro Apple Vision Pro skončilo tragédií

Apple Vision Pro
J. Jan Vajdák
0

Při natáčení videa pro Apple Vision Pro došlo k tragické nehodě. Britská paraplegička a dobrodružka Claire Lomas přišla o život po havárii letadla v jordánské poušti v červenci roku 2024. Událost navíc zaznamenávaly 3D kamery připevněné přímo na stroji.

Mohlo by vás zajímat

Osudný let nad Petrou

Claire Lomas se celosvětově proslavila v roce 2012, kdy jako první člověk dokončila londýnský maraton v robotickém exoskeletu. A to pouhých pět let poté, co po pádu z koně ochrnula od pasu dolů. Pro Apple a londýnské produkční studio Atlantic natáčela epizodu do dokumentární série Adventure.

Ta měla ve špičkovém 8K prostorovém formátu ukázat krásy jordánské pouště Wadi Rum a starověké Petry. Letadlo se speciálním kamerovým systémem však havarovalo a Lomas svým zraněním o několik týdnů později ve věku 44 let podlehla. Původně se s vydáním tohoto dílu počítalo na rok 2025.

Pochybnosti ohledně bezpečnosti

Podle zjištění Marka Gurmana z agentury Bloomberg poukazovali členové štábu na problémy s bezpečností už před nehodou. Stěžovali si na nebezpečně dlouhé pracovní směny, extrémní klimatické podmínky a manipulaci s technikou, na kterou neměli dostatečný trénink.

Apple po těchto stížnostech občas vyslal na plac bezpečnostního technika, nicméně produkci nezastavil. I po tragické smrti Lomas spolupráce Applu se studiem Atlantic pokračovala (hned v srpnu 2024 se natáčel další díl v Coloradu). Dosud bylo vydáno pět epizod, ale od loňského roku Apple žádný nový díl nepublikoval.

Podle mě je tato smutná událost stinnou stránkou honby za co nejextrémnějším obsahem. Apple Vision Pro potřebuje dechberoucí záběry, aby obhájil svou astronomickou cenovku. Musí se ale štáby pohybovat na hraně bezpečnosti?

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.