Apple přemýšlí nad modulárním Vision Pro! Uživatelé by si jej díky tomu mohli dokonale přizpůsobit

Apple si nechal schválit nový patent, který by mohl od základů změnit způsob, jak vnímáme Apple Vision Pro. Místo jednoho pevně daného zařízení by se budoucí generace mohla proměnit v modulární systém, kde si uživatel sám zvolí, co je pro něj zrovna prioritou. Celá myšlenka je prostá. Pokud nedokážete hardware udělat lehčí, dejte lidem možnost si ho sami přizpůsobit tak, aby jim váha vyhovovala.
Výměna baterie i displejů podle potřeby
Patent s krkolomným názvem „Náhlavní zařízení s připojitelným příslušenstvím“ popisuje jablečný headset jako základní rám, k němuž lze mechanicky i elektronicky připojovat různé moduly. Uživatel by si tak mohl vybrat, zda chce doma používat displeje s extrémním rozlišením, nebo je venku a vymění displej za úspornější variantu s nižším rozlišením, která mu zajistí delší výdrž. Stejně by to fungovalo i s bateriemi. Buď zvolíte malou kapacitu s nižší hmotností, nebo těžší s pořádnou kapacitou na dlouhé cesty.
Fotogalerie
Šance pro vědce i lékaře
Modulární design by mohl otevřít dveře i do specializovaných oborů, jako je medicína nebo průmyslová výroba. Výrobci třetích stran by teoreticky mohli nabízet speciální komponenty (například pokročilé senzory pro vědeckou práci), které by se pro Apple nevyplatilo vyrábět masově.
Za mě je to skvělý způsob, jak přenést zodpovědnost za ergonomii na uživatele. Apple by už nemusel čelit kritice, že je Vision Pro příliš těžký. Otázkou zůstává, kolik by taková sranda stála. Závěrem se hodí říct, že se jedná pouze o patent, který Apple nemusí nikdy uvést v život.