Natáčejte videa pro Vision Pro, i když jej nemáte!

Pokud máte iPhone 15 Pro nebo iPhone 15 Pro Max s iOS 17.2 nebo novějším, pak máte možnost natáčet takzvaná spatial, nebo-li prostorová videa pro Vision Pro. Pokud nemáte Vision Pro a nikdy jste si jej nevyzkoušeli, pak si nejspíš říkáte, proč byste měli něco takového dělat. To, že vám aktuálně Vision Pro nic neříká, však neznamená, že časem Apple neuvede opravdu cenově dostupnou verzi a nebudete o ni uvažovat i vy. Navíc Spatial Video je formát, se kterým počítá nejen Apple, ale například také Meta a do budoucna je to rozhodně něco, co má obrovský potenciál. Za mě osobně je prostorové video snad jediný důvod, proč bych si nyní koupil Vision Pro.

Pokud jste to nikdy nezažili, můžete to zpochybňovat, pokud však uvidíte poprvé prostorové video, nebudete chápat, na co se vlastně přes Vision Pro díváte. Vše je tak reálné, že jen těžko pochopíte, že se díváte na video a ne na skutečnost. Pokud tedy dnes máte například malé dítě nebo naopak někoho, kdo víte, že tu už za pár let nemusí být, ať už je to domácí mazlíček nebo babička, pak si alespoň tyto lidi nebo zvířata natočte ve Spatial Video, protože to, že si můžete pustit vzpomínky na první kroky vašeho dítka nebo naopak vidět, jak jste skotačili se psem u bazénu tak, jako by se to právě dělo, i když váš syn nebo dcera budou už dávno na univerzitě, je opravdu k nezaplacení.

Kvalita videa pořízená přes iPhone Pro není až tak dokonalá, jako když jej natáčíte přímo na Vision Pro, ovšem máte je možnost natáčet i když nemáte Vision a časem si je budete mít možnost pustit ať už na levnější variantě Vision, nebo na čemkoli jiném, co bude Spatial Video podporovat. Rozhodně není potřeba každý záběr natáčet jako Spatial video, ovšem u těch, na kterých vám záleží, to rozhodně stojí za to. Spatial Video stačí povolit v nastavení telefonu a poté aktivovat kliknutím na ikonu Vision Pro při natáčení videa.