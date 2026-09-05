iPhone Ultra: vše, co víme o prvním skládacím iPhone

iPhone se za bezmála dvacet let své existence změnil k nepoznání, jedna věc mu však zůstala prakticky od první generace. Když jej vezmete do ruky, pořád držíte jeden pevný kus zařízení s displejem na přední straně. Apple za ty roky měnil materiály, rozměry, tlačítka, fotoaparáty i samotný displej, základní konstrukce iPhonu ale zůstávala pořád stejná. Letos se to může poprvé změnit. Apple totiž chystá svůj první skládací iPhone. V posledních měsících se pro něj stále častěji používá označení iPhone Ultra, byť finální název je jedna z věcí, kterou zatím s jistotou neznáme. To je ale vlastně úplně jedno. Podstatnější je samotný telefon. Apple má připravovat zařízení, které bude v zavřeném stavu fungovat jako relativně kompaktní iPhone, po rozevření ale nabídne displej velikostí podstatně bližší malému tabletu než klasickému telefonu. Je samozřejmě potřeba říct, že Apple přichází se skládačkou zatraceně pozdě. Samsung prodává své Foldy už řadu let, vlastní řešení má Google a samozřejmě také řada čínských výrobců. Z něčeho, co ještě před pár lety vypadalo jako technologická demonstrace, se mezitím stala naprosto normální kategorie drahých telefonů.
Jenže u Applu není podobné čekání nic neobvyklého. Firma málokdy potřebuje být první a ostatně ani první iPhone nepřišel do světa bez mobilních telefonů. Apple se spíš snaží přijít ve chvíli, kdy má pocit, že dokáže existující kategorii udělat po svém. A právě proto bude iPhone Ultra tak zajímavý. Ne proto, že jej dokážete přehnout napůl. To už dnes skutečně nikoho ze židle nezvedne. Mnohem zajímavější bude, co Apple udělá s problémy, které skládací telefony provázejí prakticky od jejich vzniku.
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Apple chce hlavně telefon, na kterém nebude skládání pořád vidět
Pokud jste někdy měli v ruce skládací telefon, asi víte, co mi na nich vadí. Rozevřete jej a přes střed velkého displeje vede místo ohybu. U nejnovějších generací je samozřejmě podstatně méně výrazné než před pár lety, úplně ale nezmizelo. Přejedete přes něj prstem a cítíte jej. Podíváte se na displej pod určitým úhlem a vidíte jej. Po chvíli si na něj možná zvyknete, pořád tam ale je. A právě s tím se Apple podle dosavadních informací dlouho nechtěl smířit. U prvního skládacího iPhonu se proto konstrukce pantu a samotného displeje řeší možná víc než jakýkoli jiný parametr. Cílem má být co nejméně viditelný přehyb po rozevření. Jestli jej Apple dokáže odstranit úplně, si netroufám odhadovat. Pokud jej ale dostane do stavu, kdy si jej při běžném používání přestanete uvědomovat, bude to podle mě pro nový iPhone mnohem důležitější než pár procent výkonu navíc.
Samotná konstrukce má připomínat knihu. Zapomeňte tedy na malé véčko ve stylu Galaxy Z Flip. Apple má jít cestou zařízení podobného Galaxy Z Fold, tedy menší displej na vnější straně a velká obrazovka po otevření. Hodně přitom bude záležet právě na vnějším displeji. Apple údajně nechce, aby působil jako nějaký nepřirozeně úzký kompromis, který používáte jen tehdy, když se vám telefon nechce rozevírat. A to je podle mě extrémně důležité. Skládací telefon totiž opravdu nechcete otevírat pokaždé, když potřebujete odepsat na zprávu, podívat se na počasí nebo změnit skladbu.
Velký vnitřní displej začne dávat smysl ve chvíli, kdy si chcete pohodlně přečíst web, prohlédnout fotografie, pracovat s dokumentem, pustit video nebo používat několik aplikací. A právě tady mě možná ještě víc než hardware zajímá iOS. Apple totiž nemůže vzít současný iOS, roztáhnout jej na větší displej a říct hotovo. Systém musí pochopit, že se zařízení během vteřiny změnilo z telefonu na malý tablet. Aplikace musí plynule pokračovat z jednoho displeje na druhém a větší obrazovka musí nabídnout něco navíc. Pokud na ní pouze uvidím větší verzi toho, co jsem před chvílí viděl na vnějším displeji, je celá skládačka vlastně k ničemu.
Právě software může být nakonec největší výhodou Applu. Firma si vyvíjí hardware, operační systém i nástroje pro vývojáře. Pokud tedy dokáže vývojáře přimět, aby své aplikace skládacímu formátu skutečně přizpůsobili, může být právě iOS větším argumentem pro koupi než samotný pant nebo displej. Zajímavé je také biometrické zabezpečení. U nejdražších iPhonů jsme si už dávno zvykli na Face ID, skládací iPhone by však mohl vrátit do hry Touch ID. Čtečka otisků prstů má být podle dosavadních informací integrovaná do bočního tlačítka podobně jako u některých iPadů. Na první pohled to možná působí jako krok zpět, u takto komplikovaného zařízení to ale dává docela smysl. Face ID potřebuje vlastní senzory a ty zkrátka někde musí být. Apple se přitom u skládacího telefonu snaží bojovat o každý milimetr tloušťky a Touch ID v bočním tlačítku je poměrně elegantní způsob, jak biometrické zabezpečení vyřešit bez dalšího komplikování konstrukce.
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Nejdražší iPhone historie? Téměř určitě
Pokud vás iPhone Ultra zaujal, máme tu samozřejmě ještě jednu drobnost a to cenu. Ta bude brutální. Vlastně je téměř jisté, že půjde o nejdražší iPhone, jaký kdy Apple prodával. To samo o sobě není až tak překvapivé. Skládací telefony jsou drahé už dnes a Apple navíc přichází s první generací zařízení, která potřebuje drahý skládací displej, komplikovaný pant a úplně novou konstrukci. Představa, že by tedy první skládací iPhone stál podobně jako klasický iPhone Pro Max, mi přijde dost nereálná.
A máme už dokonce první zajímavá vodítka. U egyptského Vodafonu se předčasně objevila cena iPhone Ultra ve výši 155 750 egyptských liber. Samotný převod na koruny nebo dolary je v tomto případě prakticky k ničemu, protože ceny elektroniky jsou v Egyptě výrazně jiné než v USA nebo Evropě. Mnohem zajímavější je porovnat cenu s iPhonem 17 Pro u stejného operátora. Ten stojí 88 799 egyptských liber, což znamená, že uniklá cena iPhonu Ultra je přibližně o 75 % vyšší. Když jsme stejný poměr aplikovali na oficiální cenu iPhonu 17 Pro v USA, Německu a České republice a následně jej upravili podle klasické cenotvorby Applu, vyšla nám jako velmi pravděpodobná kombinace 1 999 dolarů v USA, 2 299 eur v Německu a 57 990 Kč v Česku. Druhou variantou, se kterou bych u nás počítal, je 59 990 Kč.
Samozřejmě to neznamená, že právě takové ceny Apple 9. září oznámí. Jde stále o náš odhad založený na uniklé ceně. Docela pěkně ale ukazuje, kam Apple s novým modelem míří. Ultra nemá být náhradou klasického iPhonu ani modelu Pro. Má stát nad nimi. A možná právě proto Apple ani nepotřebuje, aby první rok prodal desítky milionů kusů. iPhone Ultra může být zpočátku technologickou špičkou nabídky pro lidi, kteří chtějí to nejlepší a jsou ochotni za to zaplatit částku, za kterou ještě před pár lety koupili MacBook. Otázkou samozřejmě zůstává, zda se telefon skutečně bude jmenovat iPhone Ultra. Mně osobně ten název dává smysl. Apple označení Ultra používá u Apple Watch i svých nejvýkonnějších čipů a pro telefon postavený nad současnou řadou Pro by zapadal perfektně. Dokud jej ale Apple sám nevysloví, jistotu nemáme.
Mnohem důležitější bude něco jiného. První půlhodina s telefonem. Skládací telefony už dávno nemusí dokazovat, že je možné je vyrobit. Musí člověku vysvětlit, proč by měl chtít jeden z nich namísto klasického telefonu. Pokud iPhone Ultra nabídne pouze velký displej, který se dá přeložit napůl, Apple přijde několik let po konkurenci s něčím, co už dávno známe. Jestli ale dokáže nabídnout téměř neviditelný ohyb, dobře použitelný vnější displej, kvalitní pant a především iOS, který velkou obrazovku skutečně využije, může vzniknout úplně nová větev rodiny iPhonů. A právě proto mě osobně iPhone Ultra zajímá podstatně víc než iPhone 18 Pro. U něj víceméně víme, co dostaneme. Bude rychlejší, bude lépe fotit, nabídne lepší výdrž a pár dalších novinek. Ultra ale může poprvé po opravdu dlouhé době změnit samotnou představu o tom, jak iPhone vypadá a především jak se používá. A něco takového Apple skutečně nepředstavuje každý rok.