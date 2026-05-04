Nový watchOS přinese tento oblíbený ciferník z Apple Watch Ultra na všechny modely!

Zatímco předešlé roky přinesly do watchOS řadu nejrůznějších změn a přepracování, letošek se má nést spíše v duchu zjednodušení stávajících řešení. Tvrdí to alespoň spolehlivý reportér Mark Gurman z Bloombergu, jehož zdroje prozradily před pár hodinami to, že chystaný watchOS 27 přinese například upravenou verzi ciferníku Modular Ultra, který známe z Apple Watch Ultra. Tentokrát však nepůjde o další „nabušenou“ variantu, ale naopak o její odlehčenou verzi.
Apple má podle všeho vzít to hlavní, co na Modular Ultra funguje, a zbavit ho všeho navíc. Zůstane tak velký, výrazný čas, který zabere většinu displeje, ale zmizí část komplikací, které dělaly původní ciferník až zbytečně přeplněný. Výsledkem má být čistší vzhled, který navíc přinese jednu zásadní změnu – nově bude díky tomu ciferník dostupný i na menších modelech Apple Watch.
Dává to přitom docela logiku. Modular Ultra byl totiž od začátku navržený pro velký displej Ultra 3 modelu, kde si může dovolit zobrazit opravdu hodně informací najednou. Tento luxus sice klasické Series modely nemohly nabídnout, díky zjednodušení tohoto ciferníku však rázem dostane celé řešení nový rozměr. Zajímavé přitom je, že Apple tímhle krokem vlastně trochu mění filozofii. Místo toho, aby na malý displej tlačil co nejvíc dat, se snaží najít rovnováhu mezi přehledností a funkčností. Osobně si však myslím, že jde ve výsledku o věc, co spousta uživatelů ocení víc než další nové komplikace. Já coby dlouholetý uživatel modulárních ciferníků tedy novince na Apple Watch Series šanci určitě dám.