Takto Apple představil nové AirPods Max 2

Apple dnes představil novou generaci svých prémiových náhlavních sluchátek AirPods Max. Model AirPods Max 2 přináší výrazná vylepšení zvuku, pokročilejší potlačení hluku a nové inteligentní funkce díky čipu H2, který známe například z novějších generací AirPods Pro. Novinka tak posouvá zážitek z poslechu ještě dál a opět ukazuje, jak velkou roli hraje v produktech Applu výpočetní audio a hluboká integrace s jeho ekosystémem.
Srdcem AirPods Max 2 je právě čip H2. Ten přináší výrazně vyšší výkon pro zpracování zvuku a umožňuje pokročilejší práci s aktivním potlačením hluku i s režimem propustnosti okolních zvuků. Díky tomu mají sluchátka nabídnout ještě čistší, detailnější a přirozenější zvuk než jejich předchůdce. Výpočetní audio v reálném čase analyzuje přehrávaný obsah i okolní prostředí a neustále upravuje zvuk tak, aby byl poslech co nejvěrnější.
Nová generace zároveň podporuje personalizovaný prostorový zvuk s dynamickým sledováním pohybu hlavy. Pomocí iPhonu si uživatel může vytvořit profil své hlavy a uší, který sluchátka následně využijí k optimalizaci prostorového zvuku. Výsledkem je realističtější a pohlcující zážitek například při sledování filmů nebo seriálů, ale i při hraní her či poslechu hudby.
AirPods Max 2 přinášejí také nové adaptivní funkce, které se automaticky přizpůsobují okolnímu prostředí a způsobu používání. Sluchátka dokážou inteligentně kombinovat aktivní potlačení hluku s režimem propustnosti, automaticky upravovat hlasitost podle okolního prostředí a rozpoznat okamžik, kdy uživatel začne s někým mluvit. V takovém případě se přehrávaný obsah ztlumí a sluchátka zvýrazní hlas osoby stojící před vámi, aby byl rozhovor přirozenější. Díky efektivnějšímu čipu H2 přináší novinka také lepší energetickou efektivitu. Apple uvádí delší výdrž baterie než u předchozí generace, a to i při zapnutém aktivním potlačení hluku. Uživatelé tak mohou poslouchat hudbu, podcasty nebo sledovat filmy delší dobu bez nutnosti nabíjení.
Design AirPods Max zůstává na první pohled velmi podobný původní generaci, Apple se však zaměřil na zlepšení komfortu při dlouhodobém nošení. Sluchátka mají lépe rozloženou hmotnost a používají materiály, které mají zajistit pohodlí i při několikahodinovém poslechu.
Stejně jako ostatní modely AirPods jsou i AirPods Max 2 úzce propojeny s ekosystémem Apple. Nabízejí okamžité párování s iPhonem, iPadem nebo Macem, automatické přepínání mezi zařízeními a podporu hlasového asistenta Siri. Díky této integraci je přechod mezi poslechem na různých zařízeních prakticky okamžitý a bez nutnosti ručního nastavování. AirPods Max 2 tak představují významný krok vpřed v kategorii náhlavních sluchátek Applu. Kombinují špičkový hardware, výpočetní audio a inteligentní funkce, které se přizpůsobují uživateli i jeho okolí, aby nabídly co nejlepší možný poslechový zážitek.