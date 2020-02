Chyba v produktech Philips Hue umožňovala převzít jejich ovládání a nahrát přes ně vir do PC

Problémy se zabezpečením se nevyhýbají ani výrobcům chytré domácí elektroniky. Skvělým příkladem mohou být nynější trable Philipsu u jeho řady Hue, která mohla být kvůli chybě v komunikačním protokolu Zigbee a chybám ve firmwaru Hue ovládána hackery. Ti se mohli dokonce skrze ní dostat až do počítače majitele produktů Hue.

Chyba, na kterou upozornili jako první bezpečnostní experti z Check Point, spočívala zjednodušeně v tom, že přes ní mohl útočník převzít kontrolu nad jednou žárovkou Hue, potažmo jiným produktem a jejím nevyzpytatelným chováním následně donutil jejího majitele k odstranění z aplikace a následnému opětovnému přidání. Místo vyřešení problému si je však tímto postupem uživatel ještě přidělal, jelikož znovupřidáním žárovky do ekosystému Hue umožnil rozšíření hackerova vlivu do mostu Hue, ze kterého se mohl dostat až do počítače. Do toho pak měl být útočník schopen instalovat ransomware či jej různě ovládat.

Bezpečnostní experti na objev chyby Philips upozornili a ten následně vydal update, který jí odstranil. Pokud jste tedy i vy uživateli produktů Philips Hue, velmi pravděpodobně v těchto dnech dostanete či jste již dostali nové updaty firmwaru. S jejich instalací tedy preventivně neotálejte, jelikož se tím ochráníte před potenciálním problémem. Je však jasné, že využití této zranitelnosti připojení není pro hackery ničím jednoduchým a tudíž ani něčím, k čemu by se uchylovali často. Rozhodně tedy nemá smysl panikařit a od Hue se jakkoliv odklánět.