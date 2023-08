Unikly fotky a ceny prvních HomeKit kamer Philips Hue!

Není tomu tak dávno, co se na světlo světa dostaly informace o tom, že přední výrobce HomeKit příslušenství – zejména pak osvětlení – Philips Hue připravuje své první chytré domácí kamery. Tehdy o nich sice mnoho detailů známo nebylo, to se však nyní naštěstí mění. Certifikační úřad FCC totiž dostal ke schválení vzorky kamer a jelikož je již zveřejnil ve své databázi, můžeme si je nyní prohlédnout. A jelikož spolu se snímky unikly i další detaily o kamerách, konečně si lze o tomto produktu udělat lepší představu. Na to, jak asi budou kamery vypadat, se můžete podívat v galerii níže.

Philips Hue chystá podle všeho hned čtyři modely. Konkrétně jsou v plánu dva jednoúčelové modely (tedy jen pro účely záznamu) napájené kabelem v cenách 199 a 229 euro, dále pak jeden bezdrátový jednoúčelový model za 249 euro a poslední, vrcholový zřejmě kabelový model opatřený kromě kamery i světlem za 349 euro. První tři zmiňované modely mají dorazit v černé a bílé variantě, u posledního je pak barva i design nejasný. Ve všech případech by měly být k dispozici magnetické držáky, které půjdou podle typu kamery buď někam postavit, nebo přímo přimontovat. Co se týče technických specifikací, těch sice bohužel stále mnoho neznáme, nicméně všechny kamery mají disponovat WiFi, Bluetoothem a protokolem ZigBee. Párování má probíhat přes Bluetooth, přenos videa přes Bluetooth a ZigBee pak dostanou kamery pro komunikaci s mostem Philips Hue Bridge. Tím je tak de facto potvrzeno i to, že se dočkají podpory HomeKitu, jelikož Bridge tento standard podporuje a nedávalo by příliš smysl, kdyby se Hue rozhodl pro nepodporu – tím spíš, když HomeKit nabízí již řadu let zabezpečené HomeKit Secure Video. Kdy přesně dorazí novinky na pulty obchodů nicméně zatím není jasné.

Philips Hue produkty lze zakoupit například zde