Vzpomínáme na legendární Travian: Když prohlížečová hra znamenala probdělé noci a strach o suroviny

Kdysi dávno, když chytré telefony neexistovaly, byl naprostým herním zážitkem ve škole nebo v kanceláři nenápadné a neustále mačkání klávesy F5. Zlatá éra strategií v prohlížeči přinesla mnoho hitů, ale málokterý se zapsal do paměti hráčů tak nesmazatelně jako kultovní Travian, který dnes na trhu figuruje pod názvem Travian: Legends. Kdo tuto onlinovku někdy hrál, ten moc dobře ví, že to nebyla jen obyčejná hra, ale v mnoha ohledech „druhý život“, který mě nyní po mnoha letech opět pohltil.
Na samém začátku stojí jednoduchá volba, která však určila váš herní styl na dlouhé měsíce. Agresivní a levní Germáni, defenzivní Galové, nebo technologicky vyspělí a nákladní Římané. Každý hráč začínal s jednou centrální budovou a postupně klikal na políčka kolem, aby zvýšil produkci dřeva, hlíny, železa a obilí. I když byla grafika zcela statická, psychologický tlak byl neúprosný. Spatřit na obrazovce zlověstnou červenou ikonku zkřížených mečů s odpočtem do dopadu nepřátelského útoku znamenalo okamžitý příval adrenalinu a zběsilé utrácení surovin i přesouvání vojáků, aby útočník tvrdě narazil.
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Travian jsem naposledy hrál na základní škole. Nevím, co mě to napadlo, ale na začátku tohoto roku jsem si řekl, že se vyzkouším zaregistrovat. Hra mě naprosto pohltila a byť se rozhodně neřadím mezi žádné profi hráče, kteří mají ve vesnici produkci v mínusu statisíců a neustále si přeposílají obilí, aby uživili hladovou armádu, nedaří se mi zle. Nicméně server trvá už půl roku a já nadšeně vyhlížím konec. Naše aliance je první na serveru a momentálně vede ve stavbě Divu světa, který je na úrovni 52. Která aliance první dosáhne na level 100, vítězí a server končí. Poté si dám opět velmi dlouhou pauzu. A pokud toto čte někdo z aliance „czsk“ ze serveru Europe 1, tak jste byli dobří. Ale my lepší. :)