Apple začíná stavět vlastní AI servery! Tyto čipy v nich používá

Umělá inteligence by měla hrát co nevidět v operačních systémech Applu prim. Pro chystaný iOS 18 a další nové OS má totiž Apple podle dostupných informací připraveno poměrně velké množství AI funkcí, které na víc z velké části poběží přímo na zařízení a nikoliv mimo něj vzdáleně na serverech. Díky tomu tak budou tyto funkce 100% soukromé, rychlé a zároveň budou fungovat i offline. Náročnější funkce však budou přeci jen vyžadovat internetové připojení kvůli zpracování na serverech Applu. A právě tyto servery již kalifornský gigant ve velkém buduje.

Zdroje portálu MacRumors přišly před pár hodinami s informacemi o tom, že se ve fabrikách Foxconnu ve velkém montují servery Apple AI, které jsou poháněny nejvýkonnějšími čipy rodiny Apple Silicon současnosti – konkrétně pak čipy M2 Ultra. Právě ty by se měly starat v blízké budoucnosti o chod AI funkcí Apple produktů, které nebude možné provozovat přímo na zařízení. Do budoucna – konkrétně pak zřejmě koncem roku 2025 – má pak Apple tyto servery buď nahradit či doplnit modely osazenými čipy M4, které mají být vyvinuty s důrazem právě na umělou inteligenci. I z těchto kroků Applu tak lze usuzovat, že to s umělou inteligencí myslí do budoucna opravdu vážně a dost možná nás tedy čekají vskutku zásadní věci.