Čirá škodolibost jako lék na nudu aneb jak jsme trápili pana Rottweilera v legendární retro hře

Začátek milénia přinesl hernímu světu spoustu zajímavých titulů, ale jen málokterý se do paměti zapsal tak nesmazatelně jako legendární hrátky v Neighbours From Hell. Hra vyšla v roce 2003 a okamžitě se stala obrovským hitem. Její recept na úspěch byl přitom naprosto jednoduchý. Čistá škodolibost a touha oplatit protivnému sousedovi všechno příkoří.
Vžili jsme se do role nenápadného Woodyho, který se rozhodl pomstít svému nabručenému sousedovi. Celá msta navíc probíhala před zraky televizních kamer. Naším úkolem bylo proplížit se do sousedova domu a nastražit na něj ty nejzákeřnější pasti. Každý si určitě pamatuje mýdlo na podlaze, vajíčko v mikrovlnce, uříznutou nohu u křesla nebo fixou pomalovaný portrét maminky. Zapomenout nelze ani na neustálou potřebu schovávat se do skříně či pod postel a dávat si pozor na uštěkaného psa nebo papouška.
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Kouzlo hry nespočívalo jen ve vtipné animované grafice s charakteristickým vizuálem a chytlavou hudbou, ale především ve skvělém načasování. Abychom získali nejlepší skóre a potlesk diváků, museli jsme pasti precizně řetězit tak, aby pan Rottweiler přecházel z jednoho záchvatu vzteku do druhého. Stačila přitom jediná chyba, rozzuřený soused nás nachytal při činu a celá epizoda rázem skončila nekompromisním výpraskem.
Obrovský úspěch na sebe nenechal dlouho čekat a vývojáři fanoušky brzy potěšili vytouženým pokračováním. Úspěšný druhý díl s podtitulem Na dovolené přesunul naše šprýmy z uzavřeného domu na výletní loď a do exotických letovisek, kde jsme mohli své zlomyslné umění dovést k naprosté dokonalosti.