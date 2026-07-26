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Zpočátku se mu všichni vysmívali. Legendární iPad Pro před lety zcela přepsal pravidla hry

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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V září roku 2015 předstoupil Tim Cook před publikum a odhalil zařízení, které zásadním způsobem proměnilo budoucnost jablečných tabletů. První iPad Pro nebyl pouhou evolucí předchozích modelů, ale odvážným pokusem proměnit konzumování obsahu v plnohodnotnou tvorbu. S obřím displejem a nevídaným výpočetním výkonem cílil na zcela novou skupinu uživatelů.

Výkon počítače a revoluční příslušenství

Dominantou prvního iPadu Pro byla jeho velká obrazovka s úhlopříčkou 12,9 palce a rozlišením 2732 x 2048 pixelů, která nabízela nevídanou pracovní plochu. Uvnitř zařízení tepal tehdy nejvýkonnější mobilní procesor Apple A9X, kterému sekundovaly 4 gigabajty operační paměti. Tablet nabízel také čtveřici stereo reproduktorů pro pohlcující zvuk a nový konektor Smart Connector pro snadné připojení klávesnice.

Největší poprask však způsobilo zbrusu nové příslušenství. Po bok tabletu se postavila první generace chytré tužky Apple Pencil a klávesnice Smart Keyboard. Ačkoliv se mnozí zpočátku smáli představování elektronického pera, Apple Pencil nabízela nevídanou přesnost, citlivost na tlak i náklon, čímž si okamžitě získala srdce digitálních umělců a grafiků.

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Pro kreativce i náročné profesionály

Tento model byl od samého začátku navržen především pro kreativce, architekty, designéry a firemní klientelu. Apple se s ním snažil dokázat, že tablet může v mnoha ohledech plnohodnotně nahradit tradiční přenosný počítač. Uživatelé poprvé získali do rukou zařízení, na kterém bylo možné plynule upravovat fotografie ve vysokém rozlišení, stříhat videa nebo kreslit s přesností na jediný pixel.

I když mobilní operační systém iOS tehdy ještě trpěl určitými limity a pokročilé multitaskingové funkce se teprve rodily, první iPad Pro položil pevné základy pro celou moderní éru profesionálních tabletů, ze které Apple čerpá dodnes.

 

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