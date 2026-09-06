Příslušenství pro iPhone Ultra plní sociální sítě. Vzhled prvního ohebného Apple telefonu je tak zcela odhalen

iPhone Ultra se nezadržitelně blíží a jak se zdá, podmanil si i elektronický veletrh IFA. Na tom sice Apple oficiálně nic nevystavuje, jeho produkty jsou tam však zpravidla v popředí zájmu vzhledem k tomu, jak moc jsou ve světě rozšířené. Příslušenství pro ně jsou proto nedílnou součástí tohoto veletrhu, což se děje i letos. Pravdou však je, že právě letošek je přeci jen o něco zajímavější – minimálně proto, že se skrze příslušenství svět seznamuje s prvním ohebným iPhone ještě předtím, než jej ukázal samotný Apple.
Například návštěvník vystupující na X pod přezdívkou Sunny zveřejnil sérii fotek, která zachycuje spoustu doplňků právě pro chystaný iPhone Ultra. Je tedy naprosto evidentní, že výrobci příslušenství nejenže s příchodem prvního ohebného iPhone počítají, ale jsou si i 100% jisti tím, jak na tom bude poměrem stran a rozměrově. Pokud jste tedy doposud nevěřili tomu, že se za pár dní novinka ukáže v takové podobě, o které se v posledních měsících hovoří, pak vězte, že pravděpodobnost zvratu je v současnosti naprosto minimální.
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Za mě osobně je pak dost zajímavé i to, že výrobci evidentně počítají s podporou bezdrátového nabíjení přes MagSafe, protože valná většina krytů z fotek disponuje MagSafe prstencem. Je sice fakt, že tím disponovaly i kryty pro iPhone 16e, jenž MagSafe nedostal, nicméně v případě iPhone Ultra jsme o nasazení MagSafe slyšeli například i od spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, takže se zdá, že je zrovna tato funkce víceméně potvrzena.
Poměrně zajímavý pohled je pak i na jednu z prvních MagSafe powerbank, jejíž tvar musí být logicky přizpůsoben zádům iPhone Ultra. Vzhledem k celkovým proporcím zařízení je totiž jasné, že stávající MagSafe powerbanky na zádech tohoto telefonu úplně dobře sedět nebudou vzhledem k tomu, že se v současnosti „rozpínají“ zpravidla přes celou plochu zad klasických iPhone. U modelu Ultra si pak lze všimnout třeba i toho, že pod MagSafe magnety chybí jakýkoliv další prostor „navíc“, který přitom u klasických iPhone vzhledem k typu jejich těla logicky k dispozici je a tedy umožňuje vměstnat část powerbanky právě do tohoto prostoru.
🔥🔥 iPhone Ultra 🍎🍎! pic.twitter.com/MZWejWNON5
— AppleBuu (@MajinBuofficia) September 5, 2026
Pokud se tedy stejně jako my už nemůžete dočkat středečního představení, můžete si čas zkrátit minimálně konzumací nepřeberného množství fotek a videí příslušenství pro iPhone Ultra na sociálních sítích. Letošní veletrh IFA totiž byl právě na tyto věci evidentně opravdu bohatý a další lavina příslušenství se pak dá samozřejmě očekávat v nejbližších dnech.
Nechce se mi věřit, že by Apple přišel s takovou obludností. Fakt se tohle někomu líbí?