Takto vypadá první MagSafe příslušenství pro iPhony 12 z dílny Belkinu

Apple včera společně s novými iPhony představil také zcela nové rozhraní, díky kterému bude možné k novinkám připojovat bohaté příslušenství – ze záhrobí se vrátil MagSafe a pro mnohé jde o největší překvapení včerejší keynote.

V současné době je možné zakoupit celou řadu MagSafe kompatibilních doplňků přímo od Applu. Během několika týdnů se však tento nový produktový ekosystém rozšíří také o plno dalších produktů od výrobců 3. stran, kteří začnou postupně nové produkty představovat a chrlit na trh. Některé zaběhlé společnosti si daly na čas a první vlaštovky zveřejnily už dnes.

Začněme společností Belkin, která patří mezi největšího výrobce doplňku (nejen) pro produkty od Applu. Belkin na svém webu představil nový MagSafe kompatibilní držák do auta, stejně jako novou „3 v 1“ bezdrátovou nabíječku BOOST CHARGEPRO. Nová nabíjecí stanice nabídne MagSafe připojení s podporou 15W nabíjení pro nové iPhony, zároveň se na ní nachází bezdrátový nabíjecí dock pro AirPods/AirPods Pro (5W) a bezdrátový nabíjecí modul pro Apple Watch. MagSafe konektor pro iPhony nabídne podporu jak pro vertikální, tak pro horizontální polohu při nabíjení a dokáže překonat až 3 milimetry tlustý kryt nebo obal.

MagSafe Car Vent Mount PRO pak nabídne stylový držák do auta, který se připíná do výdechu klimatizace, nabídne široké možnosti polohování a opět 15W bezdrátové nabíjení. Oba výše zmíněné produkty dorazí na trh ještě letos, cena za držák do auta bude 40 dolarů (cca 1 200,- s DPH) a za nabíjecí stanici si Belkin řekne 150 dolarů (cca 4 200,- s DPH).

Druhou značkou, která přispěchala s nějakými MagSafe novinkami, je PopSocket. Ta nabídne MagSafe kompatibilní verzi svého populárního držáku/gripu, který tentokrát vynechá speciální přilnavý materiál, který se postupně ničí a vymění ho za konstrukci využívající integrované magnety, která je v podstatě permanentní a nezničitelná, čímž se odstraní jeden z hlavních neduhů PopSocket.