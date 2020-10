Apple „představil“ nabíječku MagSafe Duo Charger

Říjnová jablečná konference je již za námi. Vidět jsme mohli iPhony 12 mini/12, iPhony 12 Pro a Pro Max a také HomePod mini. Ve videu, jež představovalo nové iPhony, jsme mohli vidět i „nový“ MagSafe. tedy nabíjecí magnetický konektor pro iPhony, jenž umožní rychlejší nabíjení. Ceny ovšem nejsou žádná hrůza. Klasický silikonový kryt s podporou MagSafe vás vyjde na 1490 korun, totéž pak platí i o průhledných silikonových krytech s magnetickými prstenci. Pokud uživatel bude chtít zakoupit si k MagSafe krytu první příslušenství ve formě magnetické peněženky, jež se dá ke krytu připnout, musí si přichystat dalších 1790 korun. Za speciální nabíjecí kabel si Apple řekne o 1190 korun.

K vidění ovšem byla ve videu i nabíječka MagSafe Duo Charger. Tedy zařízení, které umožňuje díky magnetickým konektorům nabíjet dvě zařízení zároveň, a sice iPhone a Apple Watch. Samozřejmostí je podpora 15W bezdrátového nabíjení. O této novince ovšem prozatím nejsou žádné informace. Podle Marka Gurmana MagSafe Duo Charger přijde až později, stejně jako kožené pouzdro kompatibilní s MagSafe.

“MagSafe Duo Charger and Leather Sleeve will be available at a later date.”

— Mark Gurman (@markgurman) October 13, 2020