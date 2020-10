iPhone 12 mini má o čtvrtinu horší výdrž baterie než iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 mini, který společnost Apple před malou chvíli představila na své letošní podzimní Keynote, je od dob iPhonu SE první generace nejmenším smartphonem od Applu. Úhlopříčka jeho displeje činí „pouhých“ 5,4 palce, a celková konstrukce je výrazně tenčí a menší. S malým tělem telefonu jde ale ruku v ruce také menší baterie.

Vzhledem k tomu, že je iPhone 12 mini nejmenším iPhonem, který Apple v současnosti prodává, je také vybaven baterií s nejnižší životností. Baterie maličkého iPhonu 12 mini nabízí výdrž pro 15 hodin přehrávání videí, zatímco u iPhonu 12 se jedná o 17 hodin přehrávání. Co se streamování videa týče, slibuje baterie iPhonu 12 mini výdrž na dobu deseti hodin, u iPhonu 12 je to o celou hodinu více. iPhone 12 mini v tomto případě sice překonává iPhone SE, rozhodně se ale nevyrovná žádnému z větších modelů iPhonů. 6,7-palcový iPhone 12 Max nabízí 20 hodin kontinuálního přehrávání videí, tedy o pět hodin více než iPhone 12 mini. Co se výdrže baterie týče, udává Apple tyto informace ve třech kategoriích: přehrávání videí, streamování videí a přehrávání audia. Jak jsou na tom v tomto směru iPhony, které Apple aktuálně nabízí na svých stránkách?