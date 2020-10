iPhone 12 a 12 mini oficiálně představen

Týdny a měsíce čekání na iPhone 12 jsou konečně u konce. K jeho představení totiž před malou chvílí na online Keynote, kterou Apple dnes večer pořádá, došlo. Co vše tedy jedna z nejočekávanějších smartphonových novinek letošního roku přináší oproti předešlých modelům nového?

iPhone 12 design a displej

Prakticky do posledního puntíku se naplnily úniky informací, které nám zpestřovaly poslední měsíce. Apple totiž dal po šesti generacích iPhonů sbohem zaobleným hranám a opět vsadil na léty prověřené ostřejší hrany, kterými se naposledy chlubily iPhony SE a kterými v současnosti disponují iPady Pro 3. a 4. generace, potažmo iPad Air 4. Na rozdíl od těchto produktů však Apple používá kombinaci kovového rámečku z hliníku v kombinaci se skleněnou přední stranou a zády, která možní telefonu bezdrátové nabíjení. Odolnost tohoto skla by měla být opět letos dle slov Applu o poznání vyšší, díky čemuž by tak měly být prasknutí displeje či zad mnohem méně pravděpodobné. Je nicméně potřeba zdůraznit, že podobná silná slova od něj slýcháme rok co rok a tudíž je potřeba je brát s rezervou.

Zatímco v předešlých letech měl Apple v nabídce jen jeden „základní“ iPhone, letos vsadil na dva – konkrétně na 6,1″ iPhone 12 a 5,4″ iPhone 12 mini. Ty jsou však kromě rozměrů zcela shodné z hlediska hardwaru. Vsadil u nich na to nejlepší, co má v současné době z hlediska displejů k dispozici – tedy na Super Retina XDR s kontrastním poměrem 2 000 000 : 1 či typickým jasem 800 nitů, potažmo 1200 nitů při HDR. To vše při 460 ppi Samozřejmostí je pak oleofobní úprava proti šmouhám nebo třeba True Tone. Mírným zklamáním mohou být rámečky kolem displeje, které se zdají být stejně široké jako tomu bylo u OLED displejů v předešlých letech. Ani horní výřez v displeji si neprošel žádnou viditelnou změnou.

Zajímavou proměnou prošly i barevné varianty, které se již letos nedají považovat za tak odvážné, jako tomu bylo v roce 2018 u iPhonu XR a v roce 2019 u iPhonu 11. V případě iPhonů 12 jsme se totiž dočkali „jen“ černé, bílé, červené, světle zelené a tmavší modré.

iPhone 12 fotoaparát

U iPhonu vsadil Apple na jistotu v podobě duálního fotoaparátu ve složení širokoúhlý objektiv – ultraširokoúhlý objektiv, který je doplněn jako již tradičně i LED bleskem a zadním mikrofonem. Z hlediska tvaru se moduly fotoaparátu nových iPhonů prakticky neliší od těch, které Apple nasadil v loňském roce do iPhonů 11, avšak z hlediska vlastností by se mělo jednat o zcela jinou kávu. Oba objektivy se chlubí 12 MPx, se světelností f/2,4 u ultraširokoúhlého a f/1,6 u širokoúhlého. Telefon by měl i díky tomu být schopen zachytit až o 27 % lepší fotky při horším světle. Zajímavou vychytávkou je přidání Nočního režimu i pro přední fotoaparát a co víc – dokonce i pro ultraširokoúhlý objektiv, který si našel u jablíčkářů obrovskou oblibu. Skvělé je i to, že noční režim dostává podporu i u časosběrných videí. Potěší ale i příchod Smart HDR 3, díky kterému budou fotky skrze software automaticky vylepšeny ještě lépe než kdy předtím a budou tak vypadat mnohem lépe.

iPhone 12 výkon

Srdcem novinky je nový čipset A14 Bionic, který tepe i v nedávno představeném iPadu Air 4. generace. Jedná se o suverénně nejvýkonnější mobilní procesor, který má v současnosti k dispozici a který dává svým výkonem na frak i veškeré konkurenci. Čipset se díky AI například učí, jak šetřit energii. Dále nabízí speciální ovladač pro strojového učení, které by mělo být diky tomu ještě kvalitnější. Pokud by vás pak zajímalo porovnání s loňskou generaci procesoru řady A, tedy s A13 Bionic, novinka je oproti němu až o těžko uvěřitelných 40 % výkonnější (tedy alespoň dle slov Applu – jak si povede procesor v reálném provozu ukáže až čas). Grafický výkon je pak u A14 Bionic o 30 % lepší než tomu bylo u jeho předchůdce, což je též výrazný upgrade. Jako již tradičně mu nechybí v procesoru ani Neural Engine, který dostal letos do vínku úctyhodných 16 jader, díky čemuž by měly být veškeré AI operace a potažmo operace založené na strojovém učení lepší než kdy předtím (telefony by se měly vše učit daleko lépe a tak podobně). Ostatně, aby taky ne, když má Neural Engine zvládnout až 11 bilionů operací za vteřinu. Kdyby vás pak zajímalo další těžko uvěřitelné číslo, zapamatujte si 11,8 miliardy. Přesně z tolika tranzistorů je totiž procesor tvořen. Dalším zajímavým číslem je 50 % – přesně o tolik je výkonnější z hlediska grafického výkonu nový A14 oproti všem ostatním mobilním procesorům. Pokud by vás pak zajímaly počty jader, CPU má 6, GPU pak 4.

iPhone 12 zajímavosti

Podpora 5G se stává standardem u čím dál tím většího množství telefonů a ani základní iPhony 12 nejsou v tomto směru žádnou výjimkou. Pokud se tedy chcete na sítě nové generace kvalitně připravit, vězte, že je pořízení jednoho z těchto telefonů fajn vstupenkou. Ve spolupráci s operátory po celém světě chce Apple zajistit uživatelům co nejlepší pokryt 5G právě pro jeho iPhony (a samozřejmě i další smartphony). To ostatně potvrdil i šéf amerického operátora Verizon, který vyzdvihl některé klady 5G.

Pokud jste doufali, že se letos Apple konečně rozhoupe k rozloučení se s ikonickým Lightning konektorem a místo něj nasadí USB-C, které je z hlediska kompatibility s příslušenstvím daleko lepší možností, doufali jste marně. Nic takového se totiž opět nekoná a my tak budeme muset i nadále Apple produkty nabíjet pomocí dvou různých konektorů – tedy část z nich právě skrze Lightning a druhou část pak skrze USB-C.

Novinka by měla být výrazně odolnější – vydržet by při pádech měla konkrétně 4x více než iPhone 11. To vše díky speciálnímu sklu, které vyvinul Apple ve spolupráci s výrobci Gorilla Glass.

Poměrně zajímavé je, že antény pro 5G připojení jsou zabudovány v rámečku okolo celého displeje, což je svým způsobem unikátní řešení, které vidíme u iPhonů vůbec poprvé. Další zajímavou vychytávkou je takzvaný Smart Data Mode, který chytře přepíná mezi 4G a 5G sítěmi podle pokrytí.

Pokud se řadíte mezí fanoušky mobilního gamingu, jistě vás potěší, že na iPhony na podzim dorazí iterace League of Legends, konkrétně pak s podtitulem Wild Rift. To vypadá alespoň z hlediska grafiky skutečně perfektně, jelikož nemá daleko ke své verzi pro počítače. Díky podpoře 5G je navíc online hraní zcela bez problému.

Kromě iPhonu jsme se při jeho prezentování dočkali i představení takzvaného MagSafe pro iPhone, skrze který bude možné nabíjet iPhone podobně jako Apple Watch a to až slušnými 15W. Aby MagSafe na iPhonu fungoval, musel do telefonu a nových krytů Apple umístit speciální magnetické kroužky, které by měly dokonce sloužit i k lepšímu nabíjení. K dispozici bude rovněž speciální nabíječka MagSafe Duo Charger, skrze kterou půjde kromě iPhonů nabíjet i Apple Watch, spolu s obrovským množstvím obalů.

Potvrzeno bylo rovněž odstranění nabíjecího adaptéru a sluchátek EarPods z balení iPhonů, která tak budou díky tomu menší.

iPhone 12 cena a dostupnost

Cena iPhone 12 mini začíná v USA na 699 dolarech, za 6,1″ iPhone 12 pak zaplatíte v základu 799 dolarů.