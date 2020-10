iPhone 12 Pro s podporou 5G oficiálně představen!

Apple po dlouhém čekání dnes večer oficiálně představil nový iPhone 12 Pro. Nejprve Tim Cook řekl, že iPhone 11 byl nejpopulárnější smartphone uplynulého roku a pomohl množství lidí propojit se se zbytkem světa. Je to neuvěřitelně výkonné zařízení, které mění životy lidí a tak bylo pro Apple důležité toto zařízení vylepšit, aby bylo ještě lepší. Nový iPhone 12 Pro startuje novou éru telefonů Applu. Tou nejdůležitější novinkou je plná podpora 5G Sítí, díky kterým nabízí extrémně rychlý download dat, větší zabezpečení a pokročilejší funkce.

Apple se začal soustředit především na to, aby dokázal co nejlépe spojit hardware a software, tentokrát však spolupracoval také s největšími operátory světa, aby dokázal pomocí jejich sítí přinést do iPhone zcela nové možnosti. Spolupráce byla nevyhnutelná, aby došlo k plnému využití 5G sítí. Co se rychlosti stahování týká, bude možné využít až 4 Gbps stahování dat a až 200 Mbps uploadu dat. Tato data pochází od sítě Verizon a platí právě pro tuto síť se kterou Apple spolupracoval, uvedl Hans Vestberg. Důležitá je také latence, aby uživatelé mohli hrát hry nebo streamovat svá videa, díky spolupráci Verizonu a Applu se podařilo vytvořit nejmenší latenci, která kdy byla dostupná u mobilního telefonu. Funkce 5G jsou zatím dostupné v 60 zemích USA. Postupně se bude Apple snažit rozšířit podporu 5G po celém světě. iPhone 12 Pro dokáže díky 5G například rychle stahovat náročné CT nebo RTG snímky a hodí se tak pro lékaře.

Co se designu týká, největší změna je viditelná při bočním pohledu. Kulaté strany jsou pryč a iPhone 12 Pro přichází se stejným designem ostrých hran jaké nabízí iPad Pro. Další novinkou na poli designu je zbrusu nová modrá barva, kterou Apple nazývá Pacific Blue. Ta nahradila zelenou s označením Midnight Green. Kromě tmavě modré Pacific Blue je iPhone 12 Pro a iPhone 12 Pro MAX k dispozici také ve zlaté, stříbrné a Space Gray. Apple samozřejmě dbal také na nové materiály a zpracování, novinka používá chirurgickou ocel, a díky IP68 specifikaci je odolná vůči pracu a vodě až do 6 metrů hloubky. Displej má nově velikost 6,1″ u iPhone 12 Pro a 6,7″ u iPhone 12 Pro Max.

Novinka nabízí nejlepší fotoaparát, který kdy měl iPhone k dispozici, nabízí ve všech čočkách rozlišení 12 Megapixelů. Světelnost čoček je F1/6 v případě klasické čočky, F/2,4 v případě ultraširoké čočky a f/2.0 v případě teleobjektivu, jenž umožňuje až 4 násobný optický zoom. iPhone 12 Pro Max pak nabízí také masivní Wide kameru se světolností 1.6f a o 47% větší senzor, který umožňuje vytvářet kvalitnější fotografie zejména v noci, kde dosahuje o 87% lepší výsledky než předchůdce. Telefony mají funkci Senzor Shift, která umožňuje optickou stabilizaci všech tří objektivů.

Novinkou je také funkce Apple ProRAW, která umožňuje vytvořit fotografii pomocí všech objektivů a funkcí, kterými iPhone disponuje. Tyto fotky pak pomocí strojového učení zkombinuje a vytvoří dokonalou fotografii. Funkce bude dostupná později v průběhu roku a dostane ji jak iPhone 12 Pro tak i iPhone 12 Pro MAX. iPhone 12 pro nabídne nejlepší záznam videa v historii iPhonů. Telefon nabídne záznam HDR videa, 60x více barev než předchozí telefony a natáčení do Dolby Vision XDR. Jedná se o první telefon, jenž tuto funkci nabídne. Videa díky tomu lze upravovat na profesionální úrovni nebo použít desítky filtrů, které z nich dokáží udělat skutečně jedinečné záběry. Záznam probíhá v 4K při 60 snímcích za vteřinu. Samozřejmě videa v Dolby Vision dokážete editovat a sdílet přímo na iPhone. Jedná se o první telefon, který umožňuje Dolby Vison video zachytit, ditovat a sdílet.

V podstatě jedinou věcí, která je v telefonu skutečně zbrusu nová a nejedná se pouze o vylepšení již stávajících funkcí je senzor LiDAR, který byl doposud dostupný pouze v iPad Pro. Ten je umístěn na pozici, na které se dříve nacházel zadní mikrofon, tedy pod třetí čočkou fotoaparátu. Díky senzoru LiDAR iPhone 12 Pro schopen lépe určit například výšku postavy a všeobecně měřítko objektů. Díky tomu budou různě umístěné objekty velikostně přesně odpovídat dalším reálným objektům. Tyto funkce lze využít vývojáři pro tvorbu aplikací s rozšířenou realitou. Ve spolupráci s fotoaparátem pak LiDAR umožňuje iPhone rychlejší ostření, lepší dopočítávání okolí zaostřeného objektu, díky čemuž dokáže telefon pořizovat ještě výrazně lepší portrétní fotografie než kdy dřív. Záleží však především na vývojářích, jak dokáží tuto technologii využít.

iPhone 12 Pro výkon

Jak již bývá dobrý zvykem, s každý m novým iPhonem se nám dostává také nového procesoru a ne jinak tomu je letos. Novinka nabízí procesor A14, který by měl kooperovat s 6 GB RAM paměti, což však prozatím není oficiálně potvrzeno. Je to však velmi pravděpodobné, protože Tim Cook se pochlubil tím, že se samozřejmě jedná o nejrychlejší a nejvýkonnější iPhone v historii, což je jasné, ovšem rozdíl oproti předchůdcům je tentokrát skutečně znamenitý. To co Apple potvrdil je 6 jader procesoru. Grafický procesor pak nabízí 4 jádra.

iPhone 12 Pro dostupnost a cena

Zatím co na české ceny si budeme muset ještě pár minut počkat, až je Apple přidá na svůj oficiální český online obchod, ty americké uvedl přímo Tim Cook. Za iPhone 12 Pro se 128 GB kapacitou zaplatíme 999$, za iPhone 12 Pro, za iPhone Pro MAX zaplatíme 1099$. Jedná se o ceny určené pro emerický trh s tím, že o českých cenách budeme informovat během následujících minut přímo na LsA. T

Co se dostupnosti týká, iPhone 12 Pro a iPhone 12 Pro si můžeme předobjednat 16. řijna s tím, že k zákazníkům by se měl dostat 23. řijna. iPhone 12 Pro Max pak lze objednávat od 6. listopadu. Vzhledem k tomu, že se však neustále spekuluje o velmi omezeném počtu kusů, které jsou k dispozici, nezbývá než si telefon objednat co nejdříve. Učinit tak můžete již nyní na Alza.cz.