LiDAR senzor iPadu Pro: Vše, co jste o něm chtěli vědět

Pokud jste dneska sledovali dění ve světě, tak vám rozhodně kromě nových informací a nařízení, které se týkají koronaviru, rozhodně neuniklo představení nového iPadu Pro. Ten se dočkal oproti jeho předchůdci z roku 2018 nového procesoru s označením A12Z Bionic, zároveň s ním byla představena také speciální klávesnice s trackpadem s názvem Magic Keyboard. Neméně zajímavá jsou poté záda nového iPadu Pro, na kterých nově najdete novou fotosoustavu. Jeden objektiv plní funkci klasického širokoúhlého objektivu a má 10MP, druhý objektiv je poté ultra-širokoúhlý a má 12MP. Vůbec poprvé se však ve fotosoustavě jablečného produktu objevil takzvaný senzor LiDAR. Co tento senzor dělá a proč jej vůbec Apple do nového iPadu Pro umístil se dozvíte v tomto článku?

Co znamená označení LiDAR

Prvotně by vás mohlo zajímat, co že to ten LiDAR vlastně je. Jedná se o zkratku slov Light Detection and Ranging. Prakticky řečeno se jedná o „klasický“ ToF (time-of-flight) senzor. Oproti klasickým ToF senzorům se však LiDAR liší v tom, že je o mnoho přesnější a jemnější. Zatímco ToF senzory využívají různí výrobci telefonů k tomu, aby pomocí nich mohl software dopočítat portrétovou fotografii, tak v případě iPadu Pro je primární využití LiDARu odlišené – hodit se bude především pro rozšířenou realitu. Díky senzoru LiDAR tak bude iPad Pro schopen lépe určit například výšku postavy a všeobecně měřítko. Takto budou různě umístěné objekty velikostně přesně odpovídat dalším reálným objektům.

Jaké technologie LiDAR využívá

Teď, když už víme, co zkratka LiDAR znamená, a také jakém způsobem ji dokáže iPad Pro využít, tak se pojďme společně podívat na to, jakým způsobem vlastně LiDAR funguje. Tehdy, kdy se senzor LiDAR aktivován, tak se „vyšlou“ paprsky světla (laser) do okolního prostředí. iPad Pro poté počítá dobu, za kterou se tyto neviditelné paprsky vrátí zpět. Díky tomu jsou výsledky velmi přesné, jemné a především okamžité. V závislosti na vzdálenosti umožní LiDAR také vytvořit jakousi formu „3D fotografie“. LiDAR senzor dokáže v iPadu Pro fungovat až na vzdálenost 5 metrů, a to jak ve venkovním, tak i vnitřním prostředí. Operuje v jednotkách fotonů a vzdálenost dokáže vyhodnotit během několika nano sekund. Díky LiDARu se dočkáme u iPadů Pro také vylepšení aplikace Měření, která bude přesnější a rychlejší. LiDAR bohužel neumí „vidět“ skrze objekty, takže jej může nepříznivě ovlivnit například počasí, procházející lidé a další.

LiDAR vs ToF

To, jakým způsobem se od sebe liší klasický systém ToF a LiDAR jsme nakousli již v jednom z odstavců uvedených výše. Dá se říct, že jsou si oba tyto senzory velmi podobné, ale LiDAR je oproti ToF o mnoho přesnější. Paprsky světla, která LiDAR vyzařuje, jsou o mnoho tenčí a je jich větší počet. Paprsky, které vyzařuje klasický ToF senzor, jsou tlustější, tudíž nejsou tak přesné a není jich tolik, jako v případě LiDARu.