Apple právě vydal nový iPad Pro s Magic Keyboard

To, že Apple v blízké době představí nový MacBook Air a dost možná i iPad Pro, jsme v redakci očekávali. Netušili jsme však, že k tomu dojde doopravdy tak brzy. K novému MacBooku Air tedy Apple představil ještě i nový iPad Pro, který se dočkal aktualizace po roku a půl. Vzhled iPadu zůstal prakticky stejný, dočkali jsme se však změn v hardwaru a především poté také představení Magic Keyboard určené právě pro iPady Pro.

Co se týče nových vnitřností, tak jsme se u nového iPadu Pro dočkali procesoru A12Z Bionic. Jeho přesné specifikace prozatím nejsou jisté, každopádně se podle označení bude jednat o podobu procesoru, který pohání iPhony XS, XS Max a XR. Apple u něj uvádí pouze to, že disponuje 8 jádry pro GPU. Velké změny a novinky jsme se dočkali v případě fotosoustavy. Na zádech iPadu Pro 3. generace jsme se dočkali pouze jediného objektivu. U nového iPadu Pro však Apple nezklamal a dodal dva objektivy, společně s tzv. LiDAR skenerem. První objektiv má 10 MP a jedná se o klasický širokoúhlý objektiv, druhý objektiv je poté ultra-širokoúhlý s 12 MP – nejspíše se tedy jedná o podobný objektiv, jako mají iPhony 11 a 11 Pro (Max). LiDAR skener je poté zkratkou pro Light Detection and Ranging. Tato součástka dokáže přesně pomocí světla určit, jak daleko se nachází nějaký objekt. Apple uvádí, že se LiDAR používá například také v NASA. Displej poté zůstává prakticky stejný – 120 Hz, jas až o hodnotě 600 nitů, podpora gamutu P3 a True Tone.

iPad Pro se dočkal také speciální Magic Keyboard, která je určena přesně pro něj. iPad k ní připevníte magneticky a chlubí se tzv. floating designem, tedy že se na ní iPad Pro vznáší. Společně s touto klávesnicí získáte USB-C port a zároveň také ochranu celého zařízení. Zdvih kláves je 1 mm a nutno podotknout, že u této klávesnice najdete také trackpad. To znamená, že se v iPadOS objeví plná podpora kurzoru, potažmo tedy myši. iPad Pro si můžete v 11″ verzi předobjednt v 128 GB, 256 GB, 512 GB a 1 TB cerzi za 22 990 Kč, 25 990 Kč, 31 990 Kč a 37 990 Kč. Ve větší, 12.9″ verzi se stejnými variantami úložiště za 28 990 Kč, 31 990 Kč, 37 990 Kč a 43 990 Kč. Pokud budete chtít verzi Wi-Fi + Celluar, tak si ke každé variantě připočítejte ještě 4 500 Kč navrch. První kusy Apple odešle 25. března. Dostupnost Magic Keyboard prozatím není známa.