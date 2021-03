První příslušenství využívající naplno potenciál MagSafe na iPhonech 12 je tu

Kvalitního MagSafe příslušenství pro nové iPhony zatím není na trhu takové množství, jak by mnozí po loňském ohlášení očekávali (a to i nejspíše včetně Applu). Vývojářům a výrobcům nějakou dobu trvá, než na nový a snad dlouhotrvající standard přejdou a začnou vyrábět širokou paletu všelijakého příslušenství. Pomalu ale jistě by se však mohlo začít blýskat na lepší časy. Jedním z výrobců, kteří v poslední době zásadně rozšířili své portfolio MagSafe kompatibilního příslušenství je společnost Moment, která se specializuje (nejen) na fotografické doplňky pro iPhony.

Společnost Moment na konci minulého týdne uvedla do prodeje celou řadu MagSafe příslušenství, které poprvé představila loni na podzim – tehdy ještě ve formě prototypů a produktových návrhů. Nová kolekce obsahuje celou řadu druhů, od obalů, trojnožek, držáků na zeď či do auta, multifunkční držáky a adaptéry na foto/video příslušenství a mnoho dalšího.

Veškeré MagSafe příslušenství od společnosti Moment využívá speciálního zesíleného magnetického systému (M)Force, díky kterému je síla MagSafe spojení mnohem větší, než u ostatních doplňků (a to i oproti těm originálním od Applu). Spojení s příslušenstvím by tak mělo být velice stabilní, ať už jde o trojnožku nebo držák do auta. Co se týče obalů, ty budou reálně k dispozici v druhé polovině března za ceny startující na 50 dolarech. Další příslušenství v podobě držáků, trojnožek a dalšího fotografického příslušenství pak bude v cenovém rozpětí od 20 do 50 dolarů. Celou kolekci si můžete prohlédnout zde.