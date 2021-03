Takto bude vypadat přídavná MagSafe baterie pro iPhony 12 (Pro)

Příchod MagSafe na iPhony způsobí zřejmě mnohem větší revoluci, než jsme si dna první pohled dokázali připustit. Kromě spousty nových držáků či stylu nabíjení totiž zapříčiní mimo jiné i smrt uživatelsky velmi oblíbeného nabíjecího pouzdra Smart Battery Case, které dokázalo prodloužit výdrž iPhonů o dlouhé hodiny. Díky MagSafe už však zkrátka nebude potřeba, jelikož jej lze jednoduše nahradit akumulátory magneticky připnutelnými na záda telefonů.

Fotogalerie magsafe baterie apple1 magsafe baterie apple2 Vstoupit do galerie

Na vlastním nabíjecím MagSafe akumulátoru pro iPhony 12 pracuje podle dostupných informací již poměrně dlouho i samotný Apple, který by jej rád dostal na trh co nejdříve. Konkurence totiž už začala první přídavné MagSafe baterie představovat a tak je na čase, aby vytáhl do boje i se svou vlastní verzí. A díky zdrojům velmi přesného leakera Jona Prossera už nyní víme, jak bude vypadat, jak bude povrchově opracována a z čeho bude vyrobena. Jak můžete vidět v galerii na boku tohoto odstavce, jednat se bude o poměrně nenápadnou “placku” s logem Applu ve středu s ostrými hranami, jako tomu je i u iPhonů či iPadů. Vyrobena má být z hliníku, který nabídne velmi jemné povrchové opracování podobné tomu, které Apple využívá u Magic Mouse 2. Prosser nicméně podotkl, že se u baterie Apple stále potýká s určitým přehříváním, které je nutné před jejím uvolněním vyřešit. Ve hře je prý stále dokonce i úplné odpískání produktu, což se však zdá vzhledem k tomu, že jej konkurence na pulty obchodů dokázala dostat extrémně nepravděpodobné.

Mohlo by vás zajímat Od 30pin k MagSafe: Evoluce nabíjecích kabelů pro mobilní Apple produkty Apple Historie Amaya Tomanová 27. 2. 2021

Jelikož stále probíhá vývoj, nelze v tuto chvíli říci, kdy přesně bychom se mohli představení Smart MagSafe Battery, jak by se mohla novinka nazývat, dočkat. Odrazit se v tomto směru bohužel nelze ani od termínů představení Smart Battery Case z předešlých let, jelikož ty Apple představoval naprosto náhodně.