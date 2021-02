Od 30pin k MagSafe: Evoluce nabíjecích kabelů pro mobilní Apple produkty

Jednou z nejvýraznějších novinek u loňských iPhonů byl příchod nabíjecí technologie MagSafe. Až do té doby se iPhony nabíjely prostřednictvím Lightning kabelu, jeho příchodu předcházely široké 30pin konektory. Pojďme si v dnešním článku v kostce připomenout, jak probíhala evoluce nabíjecích kabelů pro iPhony, iPady a iPody Touch.

30pin

První iPhone od Applu byl pro účely nabíjení vybavený širokým 30pin konektorem, který jste mohli najít také u vybraných modelů iPodů a u tří prvních generací iPadu. Co se jablečných smartphonů týče, byly 30pin portem kromě iPhonu první generace dále vybaveny modely 3G, 3GS, 4 a 4S. 30pin konektor byl poprvé zaveden v roce 2003 spolu s iPodem třetí generace, a v průběhu jeho existence postupně spatřila světlo světa řada různých druhů kompatibilního příslušenství od dokovacích stanic až po nejrůznější redukce a další doplňky. 30pin konektor se držel na výsluní až do září roku 2013, kdy společnost Apple přišla se štíhlým a lehkým Lightning konektorem. 30pin kabely se přestaly prodávat v roce 2014, kdy byl ukončen prodej 160GB iPodu Classic šesté generace a iPhonu 4S.

Lightning konektor

V září roku 2012 byl představen Lightning konektor. Jednalo se o nástupce výše popsaného 30pin konektoru, a velice rychle si našel cestu do nového hardwaru od Applu. Mezi první zařízení, která byla kompatibilní s Lightning konektorem, patřil iPhone 5, iPod Touch páté generace, iPod Nano sedmé generace, iPad čtvrté generace a iPad Mini. Zajímavé je, že Apple nebyl původním vlastníkem ochranné známky Lightning – odkoupil ji až v listopadu roku 2012 od značky Harley-Davidson. Když byl v roce 2015 představen iPad Pro, jednalo se o první zařízení s Lightning konektorem, podporující technologii USB 3.0. Lightning konektor byl opatřen osmi kolíky a na rozdíl od svého předchůdce jej bylo možné do zařízení připojit bez nutnosti zkoumání správného směru. Do nabídky (nejen) společnosti Apple postupem času přibylo příslušenství, díky kterému bylo možné použít Lightning kabel u zařízení s USB, HDMI nebo třeba VGA porty. Lightning konektor se nenacházel jen u nabíjecích a datových kabelů pro iPhony – když byl představen iPhone 7 bez sluchátkového jacku, byla timto konektorem opatřena i přibalená EarPods sluchátka.

USB-C

Fotogalerie AlzaPower kabel USB-C to Lightning ipad 2 iPad Air 4 LsA 10 iPad 2020 (27) Vstoupit do galerie

O možném příchodu USB-C se v souvislosti s chytrými mobilními zařízeními se spekulovalo již delší dobu. Přestože se původně hovořilo o zavedení USB-C konektivity u iPhonů, objevily se nakonec porty tohoto typu (pomineme-li MacBooky) poprvé v roce 2018, kdy jimi Apple osadil svůj 11-palcový a 12,9-placový iPad Pro. USB-C port bylo u těchto zařízení možné použít například k připojení některých externích displejů, k přenosu mediálních souborů, k připojení některých periferií, jako jsou třeba externí klávesnice nebo audio zařízení, nebo k připojení nejrůznějších rozbočovačů.

MagSafe

Fotogalerie magsafe duo 1 magsafe externi baterie nabijeni MagSafe iPhone 12 nabíječka Bezdratova nabijecka Magsafe Bezdratova nabijecka Magsafe +2 Fotek MagSafe penezenka fb Vstoupit do galerie

V roce 2020 Apple představil iPhone 12, 12 mini, 12 Pro a 12 Pro Max, které byly kromě jiného opatřené také MagSafe technologií pro nabíjení. Nebylo to poprvé, co se uživatelé setkali s termínem MagSafe – tímto názvem Apple v minulosti označoval magnetické nabíjecí kabely pro své MacBooky, než u nich zavedl USB-C konektory. MagSafe se u nových iPhonů nenacházel na spodní straně přístroje – toto místo bylo i nadále vyhrazené starému dobrému Lightningu. Soustava celkem osmnácti magnetů byla umístěna na zadní straně iPhonů, a slouží k bezdrátové formě nabíjení. Kromě nabíječky, která zčásti připomínala základní nabíječku pro Apple Watch, nabízí Apple k MagSafe iPhonům příslušenství v podobě krytů, obalů, peněženek a dalších doplňků.